Skrillex, Justin Bieber & Don Toliver - Don't Go

"Don't Go" gravitează în jurul vocii lui Justin Bieber, care urcă la nişte înalte foarte plăcute, un pic tunate de autotune. Don Toliver aduce un vibe suav, insular, amintind puţin de A$AP Rocky, iar Skrillex apare în videoclip cu celebra sa freză pe jumătate tuns şi pe jumătate plete. În videoclip îi vedem pe cei 3 artişti cântând într-o cabină cu iluminare fistichie, dar şi transformându-se în statui de aur, aluzie la atingerea lui Midas.

Vedem şi opere de artă care se distrug şi denaturează, deformându-se odată cu trecerea timpului şi uzură. Cântăreţii apar pe un muscle car negru şi în paralel apar sculpturi şi picturi celebre de pe care picură vopsea cu o vâscozitate crescută. Single-ul e catchy şi a strâns deja aproape 1 milion de vizualizări în 15 ore. Bieber pare să fi trecut cu brio peste acuzaţiile de "cultural appropriation" şi îşi păstrează neatinse mini dread-urile.

Justin Bieber şi Skrillex au fost pozaţi în studio în noiembrie 2020, iar pe atunci apăreau zvonuri că DJ-ul l-a ajutat pe Bieber cu noul său album... sau viceversa. Nu de alta, dar Skrillex nu a mai lansat un album din 2014 încoace. Ce e drept are câteva credite pe noul LP al lui Bieber. Deşi nu are un album full la activ, Skrillex a fost extrem de prolific în ultima vreme, lansând colaborări cu Jhay Cortez ("En Mi Cuarto"), cu J. Balvin ("In Da Getto") şi cu Swae Lee şi Siickbrain ("Too Bizarre").

Asocierile lui Bieber cu mari DJ au generat mai mereu hituri şi mă gândesc aici în special la "Where are U Now", alături de Diplo şi Skrillex. La început de an 2021, Justin a lansat albumul "Freedom", la câteva săptămâni după ce lansase LP-ul "Justice", cu 16 piese noi. Ultimele sale single-uri hit au fost "Anyone", dar şi "Monster", alături de Shawn Mendes. "Lonely" făcea senzaţie în topuri în 2020, o creaţie alături de producătorul Benny Blanco, pe care îl vedem în aceste zile în serialul HBO "Dave".