Justin Bieber a lansat un album nou surpriză de Paştele Catolic, "Freedom"

Justin Bieber a lansat în martie 2021 albumul "Justice", dar rămâne prolific, lansând de Paştele Catolic un nou EP, unul cu 6 piese. Se numeşte "Freedom" şi a sosit pe 4 aprilie ca un cadou de Paşte pentru fani. Debutul s-a făcut pe Twitter, unde artistul a partajat un link spre cele 6 melodii noi. Avem detalii în articol.

Justin Bieber, pop star în vârstă de 27 de ani a dezvăluit 6 piese noi pe 4 aprilie, iar câteva dintre ele au influenţe gospel. E vorba despre colaborări cu nume precum Tori Kelly, Brandon Love, Pink Sweats şi alţii. "Freedom", noul EP vine la doar 2 săptămâni după lansarea albumului "Justice", care a debutat pe locul întâi în topul Billboard 200. Single-ul "Peaches" a intrat de asemenea în Billboard Hot 100 pe locul întâi, făcând că Justin Bieber să fie primul artist solo masculin care a debutat pe locul întâi în ambele topuri cu material nou.

Bieber a transmis următorul mesaj în social media:

Într-o perioadă când sunt atât de multe lucruri în neregulă cu această planetă stricată, tânjim cu toţii la vindecare şi dreptate pentru umanitate. Atunci când am creat acest album, ţelul meu a fost să fac muzică, una care să ofere alinare, de a crea piese cu care oamenii se relaţioneze şi să se conecteze încât să se simtă mai puţin singuri.

Noul EP al starului de 27 de ani include o melodie numită "We're In This Together", în care cântă despre felul în care poţi trece peste momente dificile. Sunt şi aluzii la problemele sale din 2014, când poliţia din Los Angeles a descins asupra casei sale din Los Angeles şi a arestat o persoană din anturajul său. Razia l-a traumatizat pe muzician.

"Justice" a fost urmat în martie de o versiune Deluxe, care a inclus featuring-uri de la Lil Uzi Vert, Quavo, Jaden şi alţi artişti populari în SUA. Justin are probleme cu trupa franceză Justice, care i-a trimis o scrisoare de "cease and desist" şi îl ameninţă cu procesul pentru stilizarea fonturilor pe coperta noului album.

Pe 1 aprilie Justin le-a oferit fanilor o versiune live a piesei "Lonely", iar ultimul său clip oficial a fost "Hold On" din martie.