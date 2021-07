J. Balvin, Skrillex - In Da Getto

Piesa "In Da Getto" este produsă de Skrillex si Tainy, fiind o piesă de vară, perfectă pentru orice petrecere. Melodia conține elemente din hit-ul anilor 90' "In De Ghetto" a lui David Morales împreună cu The Bad Yard Club, Crystal Waters și Delta.

Piesa lui Balvin continuă seria de hituri din care fac parte și "Qué Más Pues?", înregistrată împreună cu Maria Becerra, și "Otro Fili" cu Jay Wheeler.

J Balvin este un artist columbian de reggaeton, care a devenit cunoscut cu piesa "Tranquila", iar, în prezent, este unul dintre cei mai bine vânduți artiști peste hotare din America Latină. În 2015, a intrat în Cartea Recordurilor, pentru cea mai mare perioada de No 1, în top Billboard Hot Latin Songs, cu piesa "Ginza". Totodată, a fost și primul artist de muzică latino care a obținut discul de diamant, pentru vânzări record cu piesele "6 AM" și "Ay Vamos". În 2017, J Balvin dădea lovitura cu altă piesă, "Mi gente" feat Willy William, care a atins, într-un timp foarte scurt, 1 miliard de vizualizări, dar și cu remixul cântat chiar de Beyonce. Un an mai târziu, a colaborat cu Nicky Jam, pentru single-ul "X", dar și cu Jeon si Anita - "Machika".

Cunoscut pentru cele șase premii Grammy, producții pentru artiști precum Lady Gaga, La Roux și Bruno Mars, headliner-ul a peste 300 de show-uri anuale, DJ, cântăreț și compozitor, Skrillex are peste 10 milioane de single-uri vândute în întreaga lume, reinventând dubstep-ul și modelându-l într-un stil personal, incluzând în acest amalgam de la dub, drum-and-bass și speed garage până la techno.