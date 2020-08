Videoclipul a fost filmat de Dragoș Toader în interiorul Cetății Râșnov, beneficiind de susținerea autorităților locale. Valea Râșnovului a răsunat întreaga zi de filmare pe ritmurile melodiei "The Heretic", ceea ce a oferit o atmosferă cu adevărat unică, criptică și vibrantă.

În urma cu puțin timp, Scarlet Aura a anunțat semnarea unui contract cu Universal Music pentru cel de-al șaselea album ce va fi lansat în 2021, împreună cu turneul din primăvară ce va fi susținut alături de Primal Fear și Freedom Call. Acest album vine după lansările "Hot'n'Heavy" (2019) și "Stormbreaker" (2020), fiind al treilea și ultimul din cadrul trilogiei "The Book of Scarlet", concept unic prin lansarea a trei albume muzicale însoțite de volume literare de tip fantasy.

De la câștigarea concursului international "The Black Sea Battle Of The Bands", din cadrul Kavarna Rock Fest din 2014 din Bulgaria, Scarlet Aura a devenit un nume pe scena metalului european prin show-urile puternice, mesajele directe și printr-un heavy metal de calitate. Trupa a susținut turnee internaționale alături de nume ca Rhapsody Of Fire, Tarja, Angra, Beast in Black sau Soto, a lansat albume apreciate de fanii de pretutindeni și continua să își demonstreze locul pe scenele mari.