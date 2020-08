Single-ul "Nimic nu-i întâmplător" este compus de F.Charm, la vioară fiind Ionescu Eugen. Piesa este extrasă de pe "RapSodia", noul EP al rapper-ului.

"RapSodia este cel mai clasic material pe care-l lansez de când am făcut primul pas în Hip-Hop! El conține 5 piese și un bonus track. Intenționez să lansez o piesă în fiecare lună, până în luna noiembrie, urmând ca pe 20 ianuarie 2021 să lansez cel de-al 5 lea album din cariera mea. Cu Dumnezeu înainte! Dragoste maximă!", a transmis F.Charm fanilor săi.

F.Charm, pe numele real Bogdan Vlăsceanu, a intrat pentru prima oară într-un studio la vârsta de 13 ani (1994), la îndemnul lui Drops și 1Q Sapro (Morometzii). În 1999 a format alături de Ais trupa Bisnizz, la scurtă vreme fiind lansat primul său material discografic, "Tot ce vreau", LP produs de Cheloo (Parazitii). Urmează albumele "Cărari pe lună" (2000) și "Album tare de tot" (2002), alături de Drops (ex Morometzii).

Începând cu anul 2004, a început să producă piese pentru el, dar și pentru alți artiști, precum Delia ("Dale", "Wella, Wella", "Africana", "Doi în 1", "Ia-mă de mână"), Lora ("Find Me", "Come along"), Matteo ("Andale").

Artist, compozitor sau producător, F. Charm reușește cu fiecare piesă lansată să cucereasca publicul cu beaturi inedite, având în repertoriu melodii apreciate de public precum "30 de grade" (feat Ligia), "Nu iese fum fara foc" (feat Caitlyn), "Mama" (feat Elena Gheorghe), "Cod roșu" etc.