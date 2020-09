După single-ul "How To Break A Heart", Roxen revine la început de toamnă cu o melodie în acord cu melancolia anotimpului. Piesa "Spune-mi" are o nouă versiune, mai lentă, ce transmite mesajul piesei cu și mai multă intensitate. Neîmpodopită la producție, vocea artistei străbate mult mai adânc, versurile piesei rămânând mai bine întipărite.

"Am scris piesa <<Spune-mi>> împreună cu Florian Rus, căruia îi mulțumesc pentru această colaborare. Chiar dacă este o piesă melancolică, aduce în același timp energie, iar ritmul ei cu siguranță mă reprezintă", spunea Roxen la apariția versiunii originale a piesei "Spune-mi".

Roxen este promovată la nivel internațional, ca parte a unei strategii comune a Global și Warner. Global Records a devenit recent noul reprezentant exclusiv al Warner Music în România și vor colabora în vederea dezvoltării tinerei artiste.

Roxen este originară din Cluj și cântă de la vârsta de 7 ani. După lansarea primului single alături de Sickotoy - "You Don’t Love Me", a urmat piesa cu versuri în limba română "Ce-ți cântă dragostea".

Printr-un parteneriat al TVR cu Global Records, în urma unei selecții, Roxen a devenit reprezentanta României la Eurovision. Deși ediția de anul acesta nu a mai avut loc, artista rămâne reprezentanta noastră la Eurovision 2021.

Cu un aer visător şi un look cosmic, Roxen consideră că muzica este terapie, atât pentru ea, cât şi pentru cei care o ascultă.