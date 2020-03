Îl vedem pe Ozzy ca un tânăr exuberant şi plin de nergie, dar vedem şi repetiţii cu Black Sabbath şi fotografii din culisele vieţii sale zbuciumate. Nu lipsesc nici cadre cu Ozzy copil, cu el leşinat de la prea mult alcool sau în culmea fericirii la final de concert. Fiecare ipostază a sa de rockstar este alternată cu o fotografie de familist, alături de bunicii sau copiii săi sau zâmbind lângă Sharon. Apare şi o fotografie făcută la arestare, un "mugshot" clasic, dar şi sesiuni de autografe cu fanii.

Ozzy cel din ziua de azi priveşte toate aceste momente din viaţa sa şi uneori îşi duce mâna la ochi, neputând privi acea variantă a sa. Îl vedem pe Ozzy glam, doborât de mahmureală, în costume hippie, la bustul gol şi în orice ipostază vă puteţi imagina. Apar şi cadre cu copiii săi şi momente speciale pe scenă. Balada este una de reflecţie asupra vieţii de până acum a legendarului rocker. Elton John se află la pian şi backing vocals pentru solistul Black Sabbath.

Videoclipul a fost regizat de Stephen Lee Carr şi oferă o privire direct în sufletul şi viaţa personală a lui Ozzy. Artistul de 71 de ani şi-a lansat cel mai nou album solo în februarie, "Ordinary Man" fiind primul LP după o pauză de 10 ani, de la "Scream". Ozzy şi-a anulat recent concertele din America de Nord pentru a îşi trata problemele de sănătate. Încă nu e clar cum a rămas cu concertele europene şi britanice din toamnă. Pentru a promova noul album, Ozzy a avut şi un teaser cu Jason Momoa în rolul său.

De pe cel mai nou LP am putut asculta single-uri precum "Straight to Hell" şi "Under the Graveyard". Ozzy Osbourne şi-a anunţat fanii la începutul anului ca a fost diagnosticat cu Parkinson şi că îşi tratează afecţiunea în Elveţia.