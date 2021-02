Compusă de SLY, Scott Harris, Emily Warren și Dua Lipa, "We're Good" vorbește despre încheierea în mod amiabil a unei relații. Piesa este acompaniată de un videoclip regizat Vania Heymann și Gal Muggia. Inspirat de filmul "Titanic", vizualul o prezintă pe Dua Lipa pe post de cântăreață pe un vas de croazieră. Acesteia îi atrag atenția niște homari în căutarea libertății, înainte să ajungă în farfuriile oaspeților de pe vapor.

"We're Good" se găsește pe albumul "Future Nostalgia (The Moonlight Edition)", lansat astăzi, 12 februarie. Materialul este o variantă deluxe a anteriorului "Future Nostalgia" și conține opt piese în plus. Printre ele se găsesc "If It Ain’t Me (Sad Disco)" ft. Normani, "Not My Problem", o colaborare cu rapperul J.I.D., "Prisoner" ft. Miley Cyrus, "Fever" ft. Angèle sau "UN DÍA (ONE DAY)" ft. J Balvin, Bad Bunny și Tainy.

"Future Nostalgia: The Moonlight Edition" este cea mai recentă versiune a albumului "Future Nostalgia", material care a beneficiat deja și de o versiune remixată, intitulată "Club Future Nostalgia".

Tracklist "Future Nostalgia: The Moonlight Edition"