Fără a fi știut că 2020 va fi anul pandemiei, Norah Jones a reușit să înregistreze un album inspirat parcă de angoasele care ne încearcă pe mulți dintre noi. Noul single "To Live" este încă un exemplu din seria de piese cu emoție și tâlc extrase de pe albumul "Pick Me Up Off the Floor". Cel de-al optulea material de studio al artistei a fost lansat pe 12 iunie, toate cele 12 melodii din tracklist devenind disponibile atât pe platformele de streaming, cât și pe YouTube.

"Dacă există zone întunecate pe acest album, ele nu sunt menite să transmită un sentiment iminent al distrugerii, ci vin mai degrabă dintr-o dorință umană de conectare. Unele dintre melodiile cu caracter personal se aplică și problemelor mai mari cu care ne confruntăm cu toții. Și unele dintre piesele care se referă la lucruri de dimensiuni ample foarte specifice, se simt, de asemenea, destul de personale", a detaliat Norah Jones pentru Rolling Stone Magazine.

Tracklist Norah Jones "Pick Me Up Off the Floor":

How I Weep Flame Twin Hurts To Be Alone Heartbroken, Day After Say No More This Life To Live I’m Alive Were You Watching? Stumble On My Way Heaven Above

Norah Jones are în palmares 9 premii Grammy și peste 50 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Într-un top realizat de publicația americană Billboard, a fost declarată "cea mai înzestrată artistă de jazz a decadei 2000 - 2009". Discul ei de debut, "Come Away with Me" (2002), a fost certificat cu diamant, înregistrând vânzări record de 26 de milioane de copii. Au urmat "Feels Like Home" (2004), "Not Too Late" (2007), "The Fall" (2009), "Little Broken Hearts" (2012) și "Day Breaks" (2016), toate apreciate de public, însă cu un succes comercial mai redus, comparativ cu primul material.