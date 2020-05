"Tryin' To Keep It Together" este o piesă compusă de Norah Jones împreună cu Thomas Bartlett și este lansată acum pentru a oferi un sprijin emoțional celor care se simt apăsați în această perioadă tulburătoare.

Norah Jones: "Poate că așa se simt și alții"

"Această piesă va fi un bonus track pe albumul "Pick Me Up Off the Floor". Nu intenționam să o lansez atât de devreme, dar o tot auzeam în minte. Descrie foarte bine felul în care mă simt acum, așa că mi s-a părut potrivit să o lansez. Poate că așa se simt și alții", a declarat Norah Jones.

Albumul "Pick Me Up Off the Floor" include și single-ul anterior " I'm Alive" și va fi lansat pe 12 iunie, data inițială a lansării fiind modificată din cauza pandemiei de coronavirus.

Norah Jones are în palmares 9 premii Grammy și peste 50 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Într-un top realizat de publicația americană Billboard, a fost declarată ”cea mai înzestrată artistă de jazz a decadei 2000 - 2009”. Discul ei de debut, ”Come Away with Me” (2002), a fost certificat cu diamant, înregistrând vânzări record de 26 de milioane de copii. Au urmat ”Feels Like Home” (2004), ”Not Too Late” (2007), ”The Fall” (2009), ”Little Broken Hearts”(2012) și ”Day Breaks” (2016), toate apreciate de public, însă cu un succes comercial mai redus, comparativ cu primul material.