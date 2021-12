Norah Jones - Christmas Calling (Jolly Jones)

Câștigătoare a nouă premii Grammy, cântăreața, compozitoarea și pianista Norah Jones a lansat primul proiect muzical special pentru Crăciun. Noul ei album se numește "I Dream Of Christmas" și este o colecție de piese de sezon cunoscute deja, dar reinterpretate pentru timpurile și aspirațiile actuale ale oameniilor. Discul include și câteva melodii originale, compuse de Norah, precum noul single "Christmas Calling (Jolly Jones)", "It's Only Christmas Once a Year" și "A Holiday with You".

"Mereu am iubit muzica de Crăciun. Anul trecut ascultam "Funky Christmas" de la James Brown și "Christmas Album" de la Elvis Presley în fiecare duminică pentru a mă simți confortabil. În ianuarie 2021, am început să mă gândesc la un astfel de album. Când mă gândeam în ce direcție să duc proiectul, piesele clasice au început să-mi vină în minte. Toate piesele de Crăciun sunt despre incluziune și fericire", a declarat Norah despre noul album.

Tracklist "I Dream Of Christmas" - Norah Jones:

1. Christmas Calling (Jolly Jones)

2. Christmas Don't Be Late

3. Christmas Glow

4. White Christmas

5. Christmastime

6. Blue Christmas

7. It's Only Christmas Once A Year

8. You're Not Alone

9. Winter Wonderland

10. A Holiday With You

11. Run Rudolph Run

12. Christmas Time Is Here

13. What Are You Doing New Year's Eve?

14. I Dream Of Christmas

15. Last Month Of The Year

16. I'll Be Home For Christmas