"Tu, inima" este pentru Ana Baniciu mai mult decât o piesă, ci mai degrabă o confesiune şi o poveste a unor momente din viaţa sa. Totul începe lasciv şi provocator, cu "dragoste nebună şi buza de sus muşcată". Pasiunea păleşte şi dragostea este lovită de gelozie pe parcursul clipului. Tentaţiile, fantasmele din trecut şi neîncrederea sapă în relaţie.

În lumini stroboscopice el şi ea se luptă să menţină pe linia de plutire ceea ce era cândva dragoste. În refren artista întreabă inima care nu o ascultă de ce se lasă atât de uşor călcată în picioare. Din ciclul "the heart wants what it wants", inima e în contradicţie cu mintea atunci când intervine pasiunea.

Câştigătoarea primului sezon de "Asia Express" apare în acest clip alături de Rapha Tudor şi Răzvan Bănică. Ambii i-au fost colegi în serialul ProTV "Pariu cu Viaţa". Videoclipul este o creaţie marca San, iar Ana a povestit astfel pregătirile din spatele compoziţiei:

Am aşteptat un an o piesă bună, o piesă în care să mă regăsesc 100% şi aşa a ieşit #TuInima. Pentru asta vreau să îi mulţumesc lui Andi Bănică. Pentru că înţelege ce vreau să transmit şi pentru că reuşeşte atât de frumos să pună într-o piesă nişte sentimente cam greu de explicat. Îi mulţumesc lui Mahia Beldo pentru inspiraţie şi pentru o producţie muzicală aşa cum am visat. Piesa #TuInima este mai mult decât o simplă piesă... este sufletul meu în ea. Este pentru prima dată când mă deschid în faţa tuturor după multe momente în care am preferat să tac şi să las lumea să facă diverse speculaţii pe tema vieţii mele private. Acesta este un moment de sinceritate faţă de toţi cei care mă urmăresc şi faţă de cei care îşi doresc să mă cunoască aşa cum sunt.

Ana Baniciu a devenit cunoscută odată cu serialul "Pariu cu Viaţa" şi a făcut parte din grupul Lala Band. Provenită dintr-o familie de muzicieni, fiica lui Mircea Baniciu a dorit să fie artistă de mică. Ana mai are în CV şi titlul de câştigător al emisiunii concurs "Asia Express". Cariera solo şi-o începea în 2014, odată cu piesa "Karma", compusă şi scrisă de Mihai Ristea.

Artista mai este cunoscută şi pentru piesele "Iubire sau Război", "Alături de iarnă" sau "Csf n-ai Csf".