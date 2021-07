LP - Goodbye

"Goodbye" este cea de-a patra piesă lansată de LP de pe noul album de studio - "Churches" - ce urmează să fie lansat pe 8 octombrie 2021. În ceea ce privește melodia "Goodbye", aceasta concentrează un mesaj pozitiv - să învățăm să spunem adio unor gânduri, acțiuni și oameni care nu ne mai aduc bucurie.

Videoclipul care însoțește melodia a fost regizat de Stephen "Norswrthy" Schofield, care a mai colaborat cu LP și pentru piesa "One Last Time". Clipul o prezintă pe LP pe o barcă, bucurându-se de briza mării și de prieteni.

LP este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală internațională. Piesele sale au adunat milioane de vizualizări și au ajuns în topurile muzicale. Artista are la activ sute de concerte și milioane de fani.

LP a moștenit dragostea de muzică de la mama ei. Născută în Long Island, New York, în 1981, Laura s-a mutat la New York City și a adoptat numele de scenă LP în 2010. Descoperită de solistul trupei Cracker, David Loewry, și-a produs alături de el în 2001 primul album intitulat "Heart-Shaped Scar", urmat fiind, trei ani mai târziu, de "Suburban Sprawl & Alcohol", material discografic la realizarea căruia LP a colaborat cu Linda Perry. "Forever For Now" a fost primul ei album de succes, iar piesa "Into the Wild" a înregistrat zeci de milioane de stream-uri doar pe Spotify. The Wall Street Journal a scris că LP "bate la uşa statutului de star", iar revista Vogue spunea că are "o voce pătrunzătoare şi încrederea de sine a lui Dylan".