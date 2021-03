"One Last Time" este o piesă de dragoste, ce vorbește despre plusurile și minusurile acestui sentiment complex. Pasiunea, pierderea, nostalgia sau speranța sunt doar câteva nuanțe ale iubirii pe care LP le cântă în noul single.

LP a scris "One Last Time" în Atena și San José del Cabo (Mexic), împreună vechiul său colaborator Mike Del Rio și Alex Feder, chitaristul care o acompaniază pe LP pe scenă.

Piesa este acompaniată de un videoclip captivant, în care actrița Jaime King joacă rolul iubitei. Filmat la opulenta și istorica proprietate Paramour din Los Angeles, clipul marchează debutul regizoral al lui Stephen "Norswrthy" Schofield, care este cunoscut ca parte a duo-ului foto Lowfield.

Anterior, LP a lansat piesele "The One That You Love" și "How Low Can You Go". Prima a acumulat peste 14 milioane de stream-uri Spotify și 17 milioane de vizualizări pe YouTube. "How Low Can You Go" a depășit 4 milioane de vizualizări pe YouTube, a strâns peste 3,5 milioane de stream-uri pe Spotify și a ajuns în topurile radiourilor internaționale.