Videoclipul "All You're Dreaming Of" aminteşte de "A Christmas Carol", cu o infuzie puternică de atmosferă deprimantă britanică. Liam Gallagher priveşte în trecut, lângă un şemineu unde focul trecutului arde fantomatic. Muzicianul apare mergând prin zăpadă şi visând la vremuri trecute mai blânde. Este pentru a doua oară când Liam Gallagher colaborează cu regizorul Anthony Byrne, după ce acesta şi-a pus amprenta asupra clipului "One Of Us", lansat de "băiatul rău de la Oasis" în 2019.

Noul track este unul festiv, de Crăciun, o baladă de pian visătoare şi plină de emoţie şi rememorare. S-a auzit pentru prima oară la The Jonathan Ross Show, într-un segment de live stream parte a unui concert realizat pe o barjă de pe Tamisa. Revenind la noul videoclip, secvenţa finală a clipului se focalizează pe mesajul "This Is not Here", scris pe o fereastră, o aluzie şi un tribut la John Lennon şi "Imagine", care include aceeaşi expresie. Tributul soseşte la timp pentru comemorarea a 40 de ani de la moartea legendarului muzician.

Concertul Down by the River Thames a fost transmis live pe 5 decembrie şi a făcut furori în rândul fanilor. Rockerul din Manchester a cântat piese de pe albumele sale solo, dar şi piese Oasis, în vreme ce naviga pe Tamisa pe o barjă, iar în fundal se vedeau reperele londoneze. S-au auzit şi "Champagne Supernova", "Supersonic", dar şi "Wall of Glass", "Shockwave" şi "Once". Liam Gallagher a avut un an 2020 productiv, lansând albumul acustic "Acoustic Sessions", dar şi o versiune de studio a celebrei reprezentaţii MTV Unplugged de la Hull City Hall.

La început de an 2020 Liam a pus condiţii în cazul unei reuniri Oasis şi a criticat muzica fratelui Noel Gallagher. Artistul şi-a anulat concertul din 2019 din România din cadrul Fall In Love Festival, declarându-se nemulţumit de condiţiile scenei.