Lyric Video: Liam Gallagher - All You're Dreaming Of

Liam Gallagher ne prezintă în "All You're Dreaming Of" o piesă care are un sound de ani '80 şi '90, cu un efect old school de înregistrare imperfectă. Pare a se auzi de pe un vinil sau casetă veche, pornită de un bunic care îşi aşteaptă nepoţii în vizită de sărbători. Fostul solist Oasis vrea să transmită un mesaj de speranţă şi iubire după un an de coşmar pentru toată lumea. Această piesă de sărbători a fost compusă alături de colaboratorul său fidel Simon Aldred şi a fost produsă de către Andrew Wyatt.

Sunt două crescendo-uri în melodie care ne arată puterea vocii lui Liam, dar şi o secţiune orchestrală spre final care sună a imn tipic de Crăciun şi ne înduioşează. Băiatul cel rău al familiei Gallagher este la prima sa piesă festivă, dar pare a se pricepe. Este şi prima sa piesa solo din 2019 încoace. Toate veniturile generate de "All You're Dreaming Of" vor fi donate spre Action for Children. Această fundaţie oferă suport copiilor şi tinerilor vulnerabili în perioada sărbătorilor de iarnă.

Muzicianul a postat pe Twitter că simte că a creat o combinaţie de "Imagine" cu "Wonderful Life" prin clipul oficial al acestei piese. În decembrie Liam pregăteşte un concert special, unul virtual care se va desfăşura pe un ferrybot ce navighează pe răul Tamisa. Concertul va debuta sub numele de "Down by the River Thames" şi va fi transmis în exclusivitate prin MelodyVR pe 5 decembrie. Gallagher a anunţat recent şi o ediţie limitată de vinil box set a celui mai nou album al său, "Why Me? Why Not".

Acel LP a debutat în septembrie 2019, la doar 2 ani de la discul de debut în cariera solo pentru Liam, "As You Were". În ultimul an s-au înmulţit zvonurile despre o reuniune Oasis, mai ales că Noel şi Liam păreau a fi făcut pace o perioadă. În februarie Liam a pus chiar câteva condiţii pentru improbabilă reunire a trupei şi a criticat muzica psihedelică a fratelui său.

Solistul Oasis şi-a anulat concertul din România de la Fall In Love Festival în ultima clipă în septembrie 2019, nefiind mulţumit de condiţiile de siguranţă ale scenei.