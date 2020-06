Liam Gallagher a lansat un album cu piesele cântate la concertul MTV Unplugged

Fostul membru Oasis a lansat un album live, ce cuprinde piesele interpretate la show-ul MTV Unplugged Live at Hull City Hall. Materialul este disponibil pe YouTube, Apple Music și Spotify, dar și în format fizic, pe Amazon. Găsești mai multe detalii în articol.

Setlist-ul este format din 10 piese, dintre care două sunt cele mai cunoscute melodii Oasis: "Some Might Say" și "Champagne Supernova". De asemenea, compozitorul în vârstă de 47 de ani a interpretat o parte din compozițiile solo, cum ar fi single-ul său de debut, "Wall of Glass" sau piesa "Now That I Found You". În plus, concertul MTV Unplugged a prezentat prima interpretare live a piesei "Sad Song".

Gallagher a fost acompaniat de chitaristul fondator Oasis, Paul "Bonehead" Arthurs și de grupul Urban Soul String Orchestra, oferind o interpretare mai vie melodiilor acustice, de altfel.

Lansarea de astăzi este o extensie, de data aceasta potrivită, a "celebrului" show MTV Unplugged din 1996 din Manchester, în care Gallagher a părăsit scena, acuzând o "durere de gât". Fratele său, Noel Gallagher, a preluat îndatoririle vocale, în timp ce Liam a băut bere și și-a bătut joc de trupă de la balcon. La un moment dat, se presupune că a urcat din nou pe scenă pentru a lovi clapele unui pian, înainte de a ieși din sală.

Dar, cum odată cu vârsta vine și maturizarea, Gallagher e mult mai cumpătat:

"A fost o onoare să cânt în cadrul unui eveniment legendar, cum este MTV Unplugged. A fost o experiență minunată, oamenii au fost încântători și totul a sunat fantastic. Sper să vă bucurați de album", a spus Liam Gallagher într-un comunicat.

MTV Unplugged: Liam Gallagher: