Anul 2020 a fost unul atipic, plin de încercări, iar Nicole Cherry și Trupa Feelings și-au propus să aducă fericirea sărbătorilor în casele tuturor cu o piesă optimistă - "Împreună de Crăciun". Acesta este primul colind pe care Nicole Cherry îl lansează.

Muzica și versurile aparțin lui Răzvan Răducă, Siviu Păduraru și Mălinei Avasiloaie, iar mix & masterul este facut tot de Silviu Părduraru. Videoclipul este regizat de Ionuț Trandafir.

"La filmările videoclipului a fost pur și simplu nebunie. Ne-am întors în timp cu toții și am simțit spiritul Crăciunului ca atunci când eram copii. Am râs zgomotos, am dansat, am cântat, ne-am bucurat de tot ce ni se întâmplă. "Împreună de Crăciun" nu e doar un colind, e o piesă care te face să reflectezi asupra unor aspecte ale vieții, iar după ce asculți versurile iți dai seama că ești mult mai fericit decât credeai.

A fost un an greu pentru toți, oamenii au nevoie de puțină magie în zâmbete, de optimism. Asta sperăm noi să facem, să aducem o stare de bine în casele tuturor, să dăruim din energia noastră.

Crăciun fericit tuturor, oriunde v-ați afla. Nu uitați că fericirea nu se calculează în lucrurile materiale, ci în zâmbete și în clipele petrecute alături de cei dragi!", adauga Trupa Feelings.