Noul single "3 Inimi" este compus de Carla’s Dreams și Irina Rimes împreună cu Sebastian Barac și Marcel Botezan. Videoclipul este regizat de Bogdan Păun, după un concept al NGM Creative.

"Am crescut profesional inspirandu-mă din muzica lui, pentru mine această colaborare are o semnificație sentimentală, deoarece Carla's Dreams e un artist de la care, indirect, am învățat multe", a declarat Irina.

"E simplu să-ți împarți inima la doi, dar există un punct în viață când trebuie să înveți să o împarți la trei sau la patru... sau chiar la mai mult.

V-am cuprins", a completat Carla`s Dreams.