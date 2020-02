"Am făcut anul trecut varianta acustică pentru "14 Februarie" și fiindcă feedback-ul din partea oamenilor a fost foarte bun și au cerut ca această piesă să fie și anul acesta, am pregătit varianta oficială a single-ului reorchestrat. Mă bucur că atâția îndrăgostiți și nu numai se regăsesc în această piesă, mai ales că "14 Februarie" este despre dragoste, cu o poveste care vorbește despre doi tineri care nu mai sunt împreună, dar care cândva au sărbătorit Ziua Îndrăgostiților împreună", declară AMNA.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

De câteva luni, artista postează pe canalul său de YouTube cover-uri precum "Un actor grăbit", "Tu n-ai avut curaj", "A fost iubire", "Mai frumoasă", dar și creații proprii precum "Mama", "O să fie bine".