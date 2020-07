Troye Sivan a anunţat odată cu lansarea lui "Easy" şi un nou EP, numit "In a Dream". Acesta va debuta pe 21 august 2020 şi include 6 track-uri. "Easy" este primul single de pe acel material discografic. Ce e special la acest release e că are un videoclip regizat de însuşi Troye. Muzicianul a înregistrat 5 din cele 6 piese noi împreună cu producaotrul Oscar Gorres, care mai are la activ colaborări cu The Weeknd, MARINA, Tove Lo. Noul material a fost compus prin sesiuni în Stockholm şi Los Angeles, înainte de izolare.

Troye Sivan a explicat astfel sensul noilor sale creaţii:

O poveste care încă se desfăşoară, această mică colecţie de piese explorează o perioadă de rollercoaster emoţional din viaţa mea, când sentimentele şi gândurile erau şocant de proaspete. Revederea acestor piese şi momente este grea, dar sunt mândru de muzică şi încântat să o lansez.

Videoclipul cel nou este unul "albastru", atât la nivel coloristic, cât şi ca stare de spirit (blue = melancolic în acest context). Troye stă singur în camere goale, în umbre şi la apus, cu paharul în mână sau faţă în faţă cu un iepure alb. Cealaltă ipostază a sa este de showman cu perucţă roşcată şi mănuşi de piele, care pare să nu vrea să fie pe scenă şi se simte stânjenit. Mesajul piesei este că protagonistul nu îşi găseşte locul şi încearcă să aparţină unei lumi pe care nu o mai recunoaşte.

Prima piesă de pe noul material este "Take Yourself Home", iar single-ul a strâns peste 75 de milioane de stream-uri la nivel global. "In a Dream" este primul EP al lui Sivan din 2015 încoace, când a lansat "Wild". Între timp tânărul ne-a oferit totuşi 2 albume de studio, "Blue Neighbourhood" în 2015 şi "Bloom" în 2018. Troye are 25 de ani, este activ din 2006 şi a fost YouTuber înainte de a fi muzician. A câştigat şi competiţii de talente în Australia.