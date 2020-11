"Absent" este compusă de Roland Kiss alături de Miruna Iova și Ana Măria Stancu. Single-ul este însoțit de un videoclip regizat de The Storyalist, iar protagonistă este chiar Giulia, ce se pierde în trecut și își amintește lucrurile ce cândva o aduceau aproape de sufletul pereche.

"Marea mea iubire rămâne muzica, iar în perioada asta în care trebuie să ne dăm voie să ne simțim mai mult decât am făcut-o vreodată și să fim mai prezenți decât am fost în trecut, am considerat că este momentul potrivit pentru ca acest proiect să ajungă la voi. Nu e doar un cântec și nu este doar un videoclip, este modul meu de a-mi arăta recunoștința pentru tot ceea ce am: familie, prieteni, inspirație. Am așteptat un an să lansez un proiect pe care l-am construit cu tot sufletul și asta pentru că uneori suntem absenți din ceea ce iubim să facem iar regăsirea pasiunii este momentul cel mai potrivit pentru a îndrăzni mai mult. Sper să vă dați voie să simțiți mai presus de distanțe și bariere, cu sufletul deschis și cu încredere că puteți fi fericiți cu adevărat", a povestit Giulia.