Videoclipul piesei "Care" este regizat de Daniel Popa și este o producție PRISMA Production Pro. Clipul îi are în rolurile principale pe Lavinia Pele și George Pleșca.

To the South, Bluebird este proiectul dream-pop/post-rock al clujeanului Sorin Pop. A înregistrat singur într-un dormitor primul său album "Longings", lansat în 2017. De atunci a avut ocazia să deschidă concertele unor artiști precum Elsiane, Árstíðir, JFDR, Behind the Shadow Drops sau Crippled Black Phoenix.

Îmbinând melodiile melancolice de chitară și părțile vocale susținute de Rahel Türk-König, cântăreața invitată în spectacole live și unele piese de studio, muzica lor se transformă într-o călătorie emoțională și introspectivă, cu melodii despre iubire, plecare și dor.

To the South, Bluebird a lansat pe 15 noiembrie 2019 cel de-al doilea album, "Soft Tissues". Albumul este compus din 10 piese, ce abordează teme precum iubirea, durerea sau sensul vieții.