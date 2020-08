Atitudinea relaxată, prieteniile, poveștile împărtășite cu gașca, activitățile ludice care aduc savoare si efervescență cotidianului se regăsesc în noul videoclip, prin care Francis On My Mind valorizează cultura retro sau vintage, cu elemente updatate anului 2020, de la ținute, până la montaj sau culori.

La fel ca în cazul anterioarelor piese lansate de catre Francis On My Mind, track-ul "Summer" este produs de Yin Creatif. Videoclipul este regizat de Lofi Blartisio si a fost filmat într-un spațiu care descrie perfect starea piesei.

Francis On My Mind este numele celui mai nou proiect indie-pop din România. Cu amestecul său de romantism cu muzica electro-pop, Francis On My Mind se adresează celor pasionați de muzică izvorâtă din suflet. La doar 17 ani, tânăra artistă compune muzică și studiază pianul.

Primele sale piese, "On My Mind" și "Never Be The Same", au fost ascultate pe platformele de streaming din țări precum Polonia, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și SUA, intrând în unele dintre cele mai mari playlisturi ale genului muzical.