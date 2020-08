"Love I'm Given" sună a hit de la prima ascultare şi a piesă care se difuzează pe repeat la posturile radio. Percuţia aminteşte de marile single-uri de la Imagine Dragons şi este destul de ritmată încât să te facă să dai din cap uşor. Senzaţia pop britanică poartă rochii inedite în acest videoclip. E vorba despre creaţii haute couture ale designerului saudit Mohamed Ashi. Rochia aurie are şi o semnificaţie specială pentru Ellie, după cum chiar artista menţionează într-o postare pe Instagram:

Rochia aurie reprezintă momentul când ajungi la un loc de putere uriaşă, când ştii că eşti în cel mai puternic loc în care poţi să te afli, când ai acea reevaluare asupra dragostei şi iertării. "Love I'm Given" este despre acceptarea şi momentul când faci pace cu toate greşelile din viaţa ta şi îţi dai seama că primeşti aceeaşi dragoste înapoi pe care şi tu o oferi. Clipul reprezintă lupta dintre calm şi haos. Ringul de box este în mod ciudat locul în care m-am simţit cea mai pură şi în control.

Look-ul lui Goulding a fost pus la punct de stilistul londonez Nathan Klein, care a lucrat cu Justin Timberlake şi Naomi Campbell, printre alţii. Cât despre designerul saudit menţionat mai sus, acesta s-a viralizat atunci când Beyonce i-a purtat creaţiile în videoclipul piesei "Black Is King". E vorba despre o ţinută specială, creată pe parcursul a 70 de ore şi care include o bustieră neagră şi pene exotice negre.

Ellie Goulding vine după lansarea celui de-al patrulea album de studio al său, "Brightest Blue". De pe acel LP provine şi acest nou single, iar tot de pe disc am putut asculta şi piesele "New Heights" şi "Power". La început de an britanica lansa colaborarea cu blackbear, "Worry About Me".

"Brightest Blue" a debutat pe 17 iulie 2020.