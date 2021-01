După ce în luna octombrie, artista R&B a dezvăluit că a finalizat cel de-al treilea album în timpul carantinei, acum FKA twigs le aduce fanilor o altă veste bună. Este vorba de "Don't Judge Me", prima lansare de la anteriorul album, "Magdalene".

Vocea specială a cântăreței de 33 ani este acompaniată de rapperul britanic Headie One și de producătorul Fred Again, care a lucrat cu artiști precum Ed Sheeran și Brian Eno. "Don’t Judge Me" pare a fi un sequel sau o continuare a piesei "Don’t Judge Me (Interlude)", o colaborare tot între cei trei artiști, lansată la începutul anului 2020.

În ceea ce privește tematica versurilor, FKA twigs vorbește despre afecțiune, protecție și aprecierea dragostei sale "prețioase". Headie One are o abordare diferită în versurile sale și se referă la nedreptatea rasială și brutalitatea poliției. Piesa este acompaniată de un videoclip regizat de FKA twigs împreună cu Emmanuel Adjei, acesta din urmă lucrând cu Beyonce, la albumul vizual "Black Is King".

FKA twigs, pe numele real Tahliah Debrett Barnett, este o cântăreață, compozitoare, producătoare și dansatoare britanică. Născută și crescută în Gloucestershire, ea a luat contact cu lumina reflectoarelor figurând inițial în background. A fost o vreme dansatoare pentru Kylie Minogue și Jessie J. Debutul în muzică a venit odată cu lansarea EP-urilor "EP1" (2012) și "EP2" (2013).

Albumul de studio de debut "LP1" (2014) a fost lansat cu o apreciere din partea criticilor, ajungând pe locul 16 în UK Albums Chart și numărul 30 în Billboard 200. Au urmat EP-ul "M3LL155X" (2015) și cel de-al doilea album de studio, "Magdalene" (2019).