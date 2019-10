Videoclipul noului single "Trika Trika" este regizat de Bogdan Daragiu.

"Filmările au fost pe fast-forward, cu multă adrenalină. A fost nebunie, distracție, m-am simțit foarte bine. Dar am simțit acel bang-bang-bang! – să terminăm totul la timp, mai ales că aveam avion spre Australia. Așa că am fost puțin contra-cronometru", a detaliat Faydee.

Faydee este, de asemenea, extrem de încântat de colaborarea cu Antonia:

"Ne știm de peste 5 ani, ne-am cunoscut în Constanța. Este o artistă minunată, are un vibe pe care îl ador și mă bucur mult că face parte din această piesă. Are, cu adevărat, o energie specială și un talent înnăscut. De când am văzut-o prima dată, am știut că ne este menit să facem, la un moment dat, o piesă împreună."