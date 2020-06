Beyonce anunță lansarea albumului vizual "Black Is King" - TRAILER

Beyonce continuă tradiția albumelor vizuale începută în 2013 și anunță lansarea unui nou material de studio de acest tip. "Black Is King" va fi lansat exclusiv pe Disney Plus și va avea ca punct de pornire celebra poveste relatată în "The Lion King".

Albumul vizual "Black Is King" este scris, regizat și produs de Beyonce. Pornind de la colaboarea pe care artista a avut-o cu Disney pentru pelicula "The Lion King", acest material vizual "aduce în actualitate lecțiile pe care The Lion King le-a învățat, pentru a-i ghida pe tinerii regi și regine aflați în căutarea propriilor coroane". La producția acestui film s-a lucrat un an de zile, distribuția fiind una reprezentativă pentru susținerea ideii de diversitate și conexiune între culturi.

"Black Is King" va fi lansat în exclusivitate pe Disney Plus, pe 31 iulie, și va include compoziții ce s-au regăsit și pe albumul "The Lion King: The Gift".

"Călătoriile familiilor negre, de-a lungul timpului, sunt onorate într-o poveste despre călătoria unui tânăr rege, marcată de trădare, dragoste și căutarea identității de sine. Strămoșii îl îndrumă spre destinul său, iar prin învățăturile și îndrumările tatălui acestuia, dobândite în copilărie, el câștigă virtuțile necesare pentru a-și revendica casa și tronul. "Black Is King" este afirmarea unui scop măreț, cu imagini luxuriante, care sărbătoresc rezistența și cultura neagră. Filmul evidențiază frumusețea tradiției și excelența acestei culturi", ni se menționează în comunicatul de presă ce anunță lansarea acestui material.

VIDEO TRAILER: "Black Is King"

Pe 19 iunie, Beyonce lansa o piesă manifest intitulată "Black Parade". Single-ul a venit împreună cu un proiect numit Black Parade, demarat de Beyonce, prin care sunt susţinute afacerile persoanelor de culoare.

Beyonce a fost o voce puternică și în lupta contra coronavirusului. Artista a donat 6 milioane de dolari pentru a sprijini eforturile ONG-urilor de a oferi resursele atât de necesare spitalelor în această perioadă.