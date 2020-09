"POPSTAR" începe cu DJ Khaled certându-l pe Drake că nu poate ajunge la filmări şi postând o serie de rant-uri pe social media. Drake se preface că e supărat şi îşi etalează noua frizură, cu o inimioară decupată în tunsoare în zona frunţii. După ce discută cu un prieten al său, rapperul canadian decide "să apeleze la o favoare". Justin Bieber intră în scenă, trăind viaţa lui Drake pentru o zi. Se trezeşte într-un pat acoperit cu fotomodele, după ce a dormit cu lanţuri cu diamante la gât şi o şampanie scumpă la îndemână.

În fundal vedem discuri de platină şi aur pe pereţi şi un portret uriaş al lui Bieber, în stilul Andy Warhol. De abia s-a trezit pop star-ul şi deja a început petrecerea. Bizar să îl vedem pe Biebs cu două pahare în mână, mai ales că e abstinent de când l-a găsit pe Dumnezeu. Ce e drept nu soarbe din ele. Videoclipul "POPSTAR" a debutat pe 4 septembrie şi a strâns în 36 de ore peste 20 de milioane de vizualizări. Include şi o apariţie a managerului lui Bieber (Scooter Braun) şi "name drops" pentru Rihanna şi Selena Gomez. În videoclip mai apare şi soţia lui Justin, Hailey Bieber, dar şi o sumedenie de dansatoare cu coregrafii complexe.

DJ Khaled nu e la prima colaborare cu Drake, "GREECE" fiind un alt track care i-a adus pe cei doi împreună în acest an. Ambele colaborări se vor regăsi pe viitorul album al simpaticului muzician care îşi începe piesele cu "Another one. We the Best!". LP-ul se numeşte "Khaled Khaled" şi va debuta în acest an. Acesta este discul cu numărul 12 din cariera artistului.

Drake vine după o vară ocupată, colaborând cu Headie One pe piesa "Only You Frestyle", dar şi cu Popcaan pe 2 piese, "All I Need" şi "Twist & Turn". Un alt single nou este "Laugh Now Cry Later", pe care Drake are versurile principale, iar Lil Durk este featuring. În aprilie Drake a cucerit TikTok cu dansurile din "Toosie Slide", iar în clipul său i-am văzut şi casa cea luxoasă.

Justin Bieber a dat lovitura în 2020 prin colaborarea cu Ariana Grande, "Stuck With U", după ce la început de an oferise o altă colaborare cu Quavo de la Migos, "Intentions".