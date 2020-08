Videoclipul piesei "Laugh Now Cry Later" este regizat de către Dave Meyers și a fost filmat în Beaverton, Oregon, la miezul nopții. În acest clip, il putem vedea pe Drake implicat în diverse activități sportive alături de atleți celebri, precum Kevin Durant, Marshawn Lynch și Odell Beckham Jr.

Piesa cu influențe de trap este produsă de Cardo, G. Ry, Rogét Chahayed și Yung Exclusive și se va regăsi pe următorul material discografic al lui Drake, "Certified Lover Boy".

În 2019, Drake relansa albumului său de debut, "So Far Gone", la 10 ani de la apariția sa inițială pe piață. Artistul a hotărât astfle să le ofere fanilor șansa de a-l reasculta, făcându-l disponibil pe toate platformele de streaming.

Anteriorul album cu piese originale apărea în 2018, între timp artistul lansând "Dark Lane Demo Tapes" și colaborări cu DJ Khaled (Greece si PopstaR), cu Popcaan (All I Need si Twist & Turn) sau cu Headie One (Only You Freestyle).

Materialul "Dark Lane Demo Tapes" conține 14 track-uri, piese în colaborare cu Future, Playboi Carti, Young Thug și multi alții, dar și piese solo, precum hitul "Toosie Slide".