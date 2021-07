BTS - Permission to Dance

"Permission to Dance" se află acum pe locul 2 în topul global Spotify, care include cele mai ascultate 200 de piese. Melodia a primit 7.339.385 de stream-uri pe Spotify, de la lansarea sa de vineri, 9 iulie. Pe primul loc se afla "Beggin'", piesa formaţiei italiene Maneskin, care a câştigat Eurovision 2021 şi SanRemo 2021. Cântecul BTS a cucerit topurile Spotify din ţări precum Coreea de Sud, India, Rusia şi Arabia Saudită, unde e pe locul întâi.

Avem de-a face cu o piesă optimistă şi plină de energie, care încurajează ascultătorii să danseze şi să se simtă bine. În videoclip apar pe lângă cei 7 membri ai formaţiei k-pop şi oameni din toate ţările, culturile, vârstele şi sexele dansând liberi de prejudecăţi fix acolo unde îi găseşte pofta de dans. Invitatul special al acestui videoclip este balonul mov care tot urcă în văzduh. Spre final participanţii la dans îşi dau măştile jos şi zâmbesc în faţa camerei, din restaurante, holuri de şcoală, spălătorii de rufe şi poduri din Coreea de Sud.

Toate sub o mare de baloane mov, culoarea reprezentativă BTS şi care s-a regăsit şi pe ambalajul meniului McDonald's al formaţiei lansat în acest an. La final de clip vedem şi un soi de making of şi flashmob cu toţi partcipantii la clip, ce par a filma într-un deşert atemporal. Fanii BTS trebuie să ştie că "Permission to Dance" a fost compus parţial de Ed Sheeran. Acesta este doar al treilea cântec al băieţilor în limba engleză.

Pe lângă recunoaşterea din partea lui Elton John, chiar şi şeful Organizaţiei Mondiale a sănătăţii a reacţionat la acest hit. Tetros Adhanom a postat pe Twitter o scurtă secvenţă din clip în care artiştii din formaţie folosesc limbajul semnelor, crescând conştientizarea cu privire la problemele de auz. Cu această ocazie am aflat că 1.5 miliarde de persoane de pe glob sunt afectate într-o formă sau alta de probleme cu auzul.

Grupul BTS a fost invitat la emisiunea lui Jimmy Fallon, "The Tonight Show With Jimmy Fallon", unde a interpretat acest nou track alături de hitul "Butter". Ultimul album lansat de trupă a fost "Be" din 2020", iar tot anul trecut a sosit şi "Map of the Soul: 7". Pe 28 iunie "Butter" a devenit melodia cu cea mai lungă prezenţă în topul Hot 100, doborând recordul Aerosmith cu piesa "I Don't Want to Miss a Thing" după 23 de ani.