"Ce le place fetelor" este o piesă care răspunde întrebării dintr-o dublă perspectivă, atât feminină, cât și masculină. Edward și Anastasia au compus piesa împreună și totul a început de la o întâlnire întâmplătoare la studiourile Famous Production.

"Aveam o sesiune la studio si m-am întâlnit întâmplător cu Edward pe terasă la Famous Production. Îl auzeam cum fredonează ceva și m-a întrebat din senin "Ce le place fetelor?". I-am răspuns sincer, că uneori nici noi nu știm ce vrem, și așa, dintr-o joacă am început să cântăm tot refrenul pe terasă. Am scris împreună și ne-a ieșit o piesă ca un răspuns atât din perspectiva masculină cât și din cea feminină la o întrebare aparent ușoară ", a povestit Anastasia.

Noul single lansat de Edward și Anastasia spune lucrurilor pe nume și vine ca o provocare pentru toată lumea de a răspunde la întrebarea "Ce le place fetelor?".

"Am scris piesa "Ce le place fetelor" cu Anastasia, mai nou colegă cu noi la studio, la Famous Production. Nu este singura piesă la care am colaborat, noi am mai scris câteva piese împreună, pe care le veți auzi în viitor. Piesa aceasta vorbește despre indecizia feminină și sperăm ca atât fetele, cât și băieții, să se regăsească în piesă. Piesa face parte din EP-ul meu, Scântei în mintea mea, și sper să vă placă", declară Edward Sanda.