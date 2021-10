Bitză cu Tata Vlad - Mama Spunea

"Au trecut 17 ani de la ultima piesă pe care am lansat-o împreună cu Tata Vlad. Practic, mai mult poate decât vârsta celor care acum încep să descopere magia din spatele rap-ului românesc. Lucrurile s-au legat extraordinar mai ales ca mesaj, titlul ultimei noastre piese fiind "Următorul pas", iar acum cred că fix despre asta e vorba - următorul pas pe care îl avem cu toții de făcut este să credem în noi, în visurile noastre și să avem puterea de a nu renunța. Iar când toate aceste gânduri ne-au fost spuse cândva de mama noastră... ei bine, oricine a ascultat de mama lui, indiferent de cât de cuminte sau nu a fost", spune Bitză.

Noua piesă "Mama spunea" este compusă și produsă de Bitză și Tata Vlad, melodia fiind înregistrată la 20 CM Studio.

Primul album Bitză, "Sevraj", a fost lansat în 2004, deși cariera rapper-ului începuse cu mulți ani în urmă, prin colaborări cu nume consacrate ale rapului autohton. Single-urile "Următorul pas" și "Vorbește vinul" prind foarte bine și, încă de la apariția lor, îl consacra pe Bitză ca identitate artistică.

După"Sevraj", care a fost un real succes de debut, urmează în 2005 cel de-al doilea album Bitză, "Sinuciderea unui înger", premiat cu Discul de Aur. Piesele "All star part I" și "Take me slow" confirmă succesul comercial, piesele fiind pe aceeași linie artistică urbană, specifica luiBitză. În paralel, artistul se implică în campanii sociale, cum ar fi: "Cumpărați originalul", "Salvați Roșia Montană", "Save the vinyl", "Merită o viață".

După numeroase colaborări cu artiști din țară și străinatate apare cel de-al treilea album, "Fapte Bune". Sunt lansate apoi materialele "Sufletul Orașului", "Goana după fericire", "Liniște".