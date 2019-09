Lyric Video: Tove Lo feat. Kylie Minogue - Really don't like u

Tove Lo și Kylie Minogue ne surprind la început de toamnă cu o piesă de club pe inima fetelor care au simțit gustul amar al geloziei feminine. Intitulat sugestiv "Really don't like u", noul single al artistei suedeze ne plasează în cunoscutul scenariu al triunghiului amoros în care una dintre fete pică în umbra celeilalte.

"Really don't like u" se regăsește pe noul album al lui Tove Lo, "Sunshine Kitty", ce va fi lansat pe 20 septembrie. LP-ul a fost înregistrat în Los Angeles și Suedia și marchează debutul unul nou capitol în cariera lui Tove, caracterizat de încredere și înțelepciune. Albumul include și single-urile anterioare "Glad He’s Gone" și "Bad As The Boys" featuring Alma.

Colaborările îi vin foarte bine artistei suedeze, Tove Lo având în portofoliu o lungă serie de featuring-uri. Vara trecută, Tove Lo a lansat piesa "bitches" în colaborare cu Charli XCX, Icona Pop și Elliphant. Artista a colaborat și cu Major Lazer pe melodia "Blow that Smoke", un single cu influențe reggaeton, pop și EDM.