Lyric Video: Alice Cooper - Elected

"Elected" vine la pachet cu o campanie prezidenţială ironică şi satirică pentru Alice Cooper, care ar fi chipurile candidat independent la preşedinţia SUA. Shock rockerul face acest artificiu la fiecare 4 ani din 1972 încoace. Campania îl promovează pe artist ca reprezentant al partidului "Wild Party". Clipul a fost postat pe AliceCooper.com şi canalul oficial YouTube al muzicianului şi prezintă o versiune digitală a lui Alice, însoţită de un posibil vicepreşedinte cimpanzeu.

Candidatul ţine discursuri în diferite zone ale ţării, încercând să atragă susţinătorii de partea sa. Apare şi un avion prezidenţial Alice Cooper la un moment dat, doar că în loc să arunce şepci şi steaguri în mulţime, îi bombardează pe curioşi cu... chiloţi tanga. Totul este maxim de ironic, satiric şi oarecum pueril, dar ţintit spre frenezia obişnuită ce însoţeşte orice alegeri de acest tip. Şi site-ul oficial al lui Cooper a fost actualizat cu această campanie prezidenţială.

Poţi cumpăra inclusiv tricouri, insigne, postere şi stickere cu acest mesaj. Sloganul lui Alice este "I can do nothing as well as they can do nothing". Promisiunea sa electorală este "I have absolutely no idea what to do". Alice Cooper nu e singurul muzician în cursă, Kanye West fiind la rândul său înscris ca un candidat independent la alegeri. Problema e că s-a înscris prea târziu şi problemele sale mentale nu prea îl califica pentru funcţie.

"Elected" apărea ca single de pe albumul "Billion Dollar Babies" lansat în 1973. Versurile sale critică speranţele false livrate de politicieni la fiecare 4 ani. La vremea sa acest track a ajuns pe locul 26 în topul Billboard Hot 100. Alice a pregătit o iniţiativă inedită pentru 21 octombrie, urmând să citească fanilor poveşti de groază, pentru că tot ne apropiem de Halloween. Proiectul se numeşte "Spooky Story Time With Alice Cooper" şi va fi unul kid-friendly, deci nu vă aşteptaţi la poveşti prea gory.

100% din veniturile generate de eveniment (care costă cam 80 de euro de persoană) vor merge la asociaţia caritabilă North Star Reach. În iulie am aflat şi că artistul va lansa propriul lapte cu ciocolată.