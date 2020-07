Câte procente are Kanye West într-un prim sondaj pentru alegerile prezidențiale din SUA

Până la proba contrarie, Kanye West este un potențial candidat la alegerile prezidențiale din toamnă, iar companiile care realizează sondaje l-au inclus și pe el într-o primă evaluare.

Potrivit Redfield & Wilton Strategies, care a întrebat pe 9 iulie 2000 de votanți americani cu cine ar vota la viitoarele alegeri, numai 2% au declarat că l-ar susține pe Kanye West. Și chiar dacă democrații se arătaseră îngrijorați de posibilitatea ca rapperul să atragă voturile celor tineri și de culoare, punând în pericol candidatura lui Joe Biden, sondajul arată de fapt opusul. Procentele lui Joe Biden nu s-au modificat, acesta rămânând la 48% chiar și în situația în care Kanye ar candida, în vreme ce Donald Trump pierde un procent, ajungând de la 40% la 39%.

National Poll:

Biden 48% (+8)

Trump 40%

Jorgensen (L) 1%

Hawkins (G) 1%



When @kanyewest included in the poll:

Biden 48% (+9)

Trump 39%

West 2%

Jorgensen (L) 2%

Hawkins (G) 1%@RedfieldWilton (July 9)