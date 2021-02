"Social Debris" este o piesă despre izolare, neintegrare, sentimentul de a fi diferit, la marginea societăţii. Noul single este extras de pe albumul "Detroit Stories", care va sosi pe 26 februarie. Melodia impresionează prin solo-uri spumoase la mijloc şi versuri muşcătoare şi pline de angoasă cu privire la inadaptaţi. Imediat după solo-uri vine un chorus care îţi va rămâne în minte şi un refren care sună a "ameninţare din prag de Halloween". Piesa nouă este disponibilă gratuit timp de 24 de ore în onoarea zilei de naştere a rockstar-ului.

Cât despre noul LP, el este un tribut pentru oraşul Detroit, sărbătorind epoca de aur a rock-ului din acest oraş. Detroit este un oraş interesant, el având o scenă hip-hop bogată, dacă ne gândim numai la Eminem şi "8 Mile", dar nu stă rău nici la rock. Toate aceste culturi muzicale au explodat odată cu căderea în irelevanţă a oraşului, cândva centrul numărul 1 de producţie auto din SUA. Metropola a avut parte de multiple falimente şi o populaţie intrată în şomaj şi depresie odată cu închiderea fabricilor, lucru manifestat prin muzică.

"Social Debris" este o compoziţie a trupei originale Alice Cooper Band. Mesajul transmis este că grupul a vrut să facă lucruri pe care nici un alt grup nu le mai făcuse. Nu se potrivea nici cu stilul folk, nici cu cel metal şi cu nimic altceva la începuturile sale. Sentimentul de outsider a fost convertit în muzică şi de aici şi ideea de "social debris", respinşii societăţii. A fost la un pas să fie chiar numele formaţiei şi definea abordarea trupei lui Alice Cooper în 1971.

Noul album soseşte pe 26 februarie prin earMUSIC şi include un cover după piesa "Rock & Roll" de la The Velvet Underground. Pe disc mai apare şi melodia "Our Love Will Change the World". În total vom putea asculta 15 piese, iar "Detroit Stories" vine şi în variante CD, CD + DVD digipak, CD box set (CD, Blu-Ray, tricou, mască facială, lanterna şi 3 stickere), dar şi vinil. DVD-ul şi Blu-ray-ul includ reprezentaţia live "A Paranormal Evening at the Olympia Paris", pentru prima dată în acest format.