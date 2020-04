Artiști în izolare | Jean Gavril: "Ne-am pierdut valoarea și spiritul național pentru câteva promisiuni străine"

Seria interviurilor cu artiști aflați în izolare continuă cu Jean Gavril. Nonconformistul compozitor și interpret ne povestește cum i s-a schimbat viața în ultimele săptămâni, cum percepe el situația României în plină pandemie de coronavirus și cum crede că va arăta lumea după ce perioada de carantină se va încheia.

De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

În fiecare miercuri a săptămânii se mai împlinește o săptămână. De pe 11 martie stau în casă. Adică de 4 săptămâni. Cel mai dor îmi este să umblu de colo-colo, ba la studio, ba la atelierul de motociclete Different Motorcycle unde voiam să încep să lucrez la prima mea motoretă, ba de duminicile împreună cu prietenii cu care jucam CATAN. Să ies să mănânc la barul meu preferat din cartier.

Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

Nu cred, însă m-am apucat de gătit și de spălat vase. 100 de flotări pe zi și abdomene.

"Din păcate nu prea ne putem feri de fake news și trebuie să decidem noi singuri ce este fake și ce nu"

Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

Le citesc exact la fel, deoarece și înainte le citeam zilnic. Și la câte tâmpenii se vehiculează, am ajuns chiar să fiu mai selectiv cu știrile.

Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

Din păcate nu prea ne putem feri de fake news și trebuie să decidem noi singuri ce este fake și ce nu, cu propria gândire selectivă. (Legat de teorii ale conspirației) Am auzit că unii oameni profită de faptul că stăm în casă și că se montează antenele 5G pe blocuri și urmează să ne prăjească pe toți.

Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

Nu gust glumele. Țara asta nu are voie să glumească pe niciun subiect, suntem atât de înapoiați, încât ar trebui să plângem zilnic că suntem conduși de o ceată de analfabeți și incompetenți, ne-am pierdut valoarea și spiritul național pentru câteva promisiuni străine.

"Am început să îmi imaginez oare cum stau oamenii ăia în închisoare câte 10 ani, într-o cameră de 5 ori mai mică decât a mea"

Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

Nu s-a schimbat nimic, ascult ca de obicei 1-2 albume noi pe zi, deși dacă ar fi să numesc câțiva ar fi Allan Rayman, NAO, grandson, Thom Yorke

E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

Este și nu este, adică îmi place introspecția și cadrul favorabil de stat în casă și compus, însă odată cu el intervine și bariera de a părăsi acest cadru și de multe ori mă găsesc rătăcind pe pereți. Am început să îmi imaginez oare cum stau oamenii ăia în închisoare câte 10 ani, într-o camera de 5 ori mai mică decât a mea.

Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

Până acum s-au lansat destul de multe piese pe acest subiect, evident toate motivaționale și pentru eroii care ne salvează din această situație. Am făcut și eu o schiță de piesă happy în care nu facem nimic în casă, pe canalul meu de YouTube, iar clipul l-am făcut cu imagini de la prietenii mei, de prin case, din perioada aceasta.

"Ascult muzică tare prin casă, mă bucur de soarele de care beneficiez în apartamentul meu foarte luminos, fac exerciții fizice"

Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

Eu nu visez, din păcate, sau, dacă o fac, o fac foarte rar și uit până dimineața. Am aceleași 2 vise, unul frumos și altul coșmar, care mi se repetă dintotdeauna, de câteva ori pe an.

Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

Ascult muzică tare prin casă, mă bucur de soarele de care beneficiez în apartamentul meu foarte luminos, fac exerciții fizice, și, din fericire, mă înțeleg minunat cu soția Bianca, deși am crezut la început că o să ne spargem capetele.

Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

O să ies primele 48 de ore și o să mă plimb pe străzi, aiurea, și ziua, și noaptea, o să merg cu mașina până acasă la Constanța să îi văd pe ai mei și să merg desculț prin nisip.

"Sper ca lumea să fie mai responsabilă și să își dea seama că lucrurile simple sunt tot ce contează pe lumea asta"

Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

Sper că lecțiile vor fi învățate, pentru că sunt destule, din păcate, însă momentan eu cred că mai trebuie să suferim încă 1-2 luni în captivitate ca această perioadă să aibă efect asupra noastră. Sper ca lumea să fie mai responsabilă și să își dea seama că lucrurile simple sunt tot ce contează pe lumea asta, restul fiind comodități mintale și că atunci când vine cu adevărat răul peste noi, toți suntem de fapt egali și nu prea există diferențe între oameni.

Despre Jean Gavril

Născut și crescut la Constanța, Jean Gavril este compozitor, textier, interpret, student la arhitectură, pasionat de artă, muzică și experiențe extreme. Își scrie versurile pe o mașină de scris veche. Are una la studio și una acasă, pentru a fi mereu pregătit atunci când îi vine inspirația.

Excentric și nonconformist, Jean a avut o adolescență nebună, cu de toate. A fost un autodidact, învățând singur să cânte la pian, tobă, bas, cu vocea. A făcut totodată 9 ani de chitară clasica.

A construit navomodele. Un an a făcut modelaj în lut, cursuri de electronică, curs de chimie, iar ca sporturi, a făcut 5 ani tenis de câmp, un an karate, un an înot, 6 ani baschet.

În 2019, Jean Gavril a cântat în deschiderea concertului lui Smiley de la Sala Polivalentă, show ce a făcut parte din turneul național "Smiley Omul".