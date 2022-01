Joe Satriani prezintă piesa "Sahara", anunţă albumul cu numărul 18 din carieră

"The Elephants of Mars" este primul album al lui Joe Satriani alături de casă de discuri earMUSIC, cu care colaborează şi Deep Purple, Alice Cooper, Babymetal şi Foreigner. Primul single, "Sahara" este în egală măsură rock progresiv şi shredding de calitate, cu o pedală activată la fix, nu pentru show off, ci pentru melodicitate. Joe Satriani a profitat de perioada de lockdown şi de pandemie pentru a îşi revărsa creativitatea pe un nou LP, alături de colegii de trupă.

Ei au lucrat prin apel video şi servicii cloud. Iată ce a spus artistul despre noul disc:

Am vrut să creez un nou standard pentru albumele instrumentale de chitară. Am dorit să le arăt oamenilor că un album instrumental de chitară poate conţine cu mult mai multe elemente creative şi distractive decât artiştii folosesc în acest moment. Am făcut de toate. Am încercat cele mai nebuneşti idei. Şi am ascultat orice voce cu privire la ne întoarce cu susul în jos pentru a vedea ce se întâmplă.

Noul disc are următorul tracklist:

01. Sahara

02. The Elephants Of Mars

03. Faceless

04. Blue Foot Groovy

05. Tension And Release

06. Sailing The Seas Of Ganymede

07. Doors of Perception

08. E 104th St NYC

09. Pumpin'

10. Dance Of The Spores

11. Night Scene

12. Through A Mother's Day Darkly

13. 22 Memory Lane

14. Desolation

Joe Satriani este cunoscut atât ca artist solo, un chitarist de excepţie, dar şi parte a grupului de chitarişti G3. Proiectul său secundar Chickenfoot a făcut senzaţie şi îi includea în componenţă pe Sammy Hagar de la Van Halen (solist), basistul Michael Anthony de la Van Halen şi toboşarul Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. Primul lor album a primit discul de aur şi al doilea a debutat pe locul 9 în topuri.

Satriani are 65 de ani, provine din New York şi a fost profesor de chitară pentru Steve Vai, Kirk Hammet, Charlie Hunter, Alex Skolknick. Chitaristul l-a însoţit pe Mick Jagger în primul său turneu solo şi a fost în turneu cu Deep Purple în anii '90. Ultimul său album a fost "Shapeshifting", lansat în 2020.