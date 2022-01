A murit Meat Loaf, autorul hitului "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)"

Meat Loaf, pe numele real Marvin Lee Aday, era recunoscut pentru forța și ambitusul vocii sale, de-a lungul celor 6 decenii de carieră vânzând peste 100 de milioane de albume la nivel internațional. Inclus în topul celor mai de succes artiști ai tuturor timpurilor, Meat Loaf este autorul trilogiei "Bat Out of Hell", materiale discografice vândute în peste 65 de milioane de exemplare. Artistul a jucat, de asemenea, în peste 60 de producții cinematografice și de televiziune.

Vestea morții lui Meat Loaf a fost făcută publică de către familia sa, prin intermediul unei postări pe Facebook. Muzicianul a murit joi seară, pe 20 ianuarie, la vârsta de 74 de ani. Cauza morții nu a fost dezvăluită, însă este cunoscut faptul că artistul a suferit, de-a lungul anilor, mai multe accidentări, în 2019 rupându-și clavicula după ce a căzut de pe scenă la o convenție din Texas.

"Din inima lui către sufletele voastre... nu vă opriți niciodată din a vă bucura de rock!"

"Cu inimile frânte anunțăm că incomparabilul Meat Loaf a murit în această seară, înconjurat de soția sa Deborah, de fiicele Pearl și Amanda, și de prieteni apropiați. Cariera sa uimitoare s-a întins pe 6 decenii, perioadă în care a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume și a jucat în peste 65 de filme, inclusiv "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" și "Wayne’s World". "Bat Out of Hell" rămâne în top 10 cele mai bine vândute albume din toate timpurile. Știm cât de mult a însemnat pentru mulți dintre voi și apreciem cu adevărat toată dragostea și sprijinul acordat în timp ce trecem prin această perioadă îndurerarată, în care deplângem pierderea unui artist inspirațional și a unui om frumos. Vă mulțumim pentru înțelegerea nevoii noastre de intimitate în acest moment. Din inima lui către sufletele voastre... nu vă opriți niciodată din a vă bucura de rock!", apare în mesajul publicat de familia regretatului muzician.

VIDEO: Meat Loaf - "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)"

Născut în Dallas, pe 27 septembrie 1947, Marvin Lee Aday, zis Meat Loaf, a pus bazele primei sale trupe, Meat Loaf Soul, la finele anilor '60. Albumul de debut "Bat Out of Hell" a fost lansat în 1977. Discul rămâne un material emblematic în istoria muzicii hard rock și rock progresiv, vânzându-se încă, anual, în câte 200,000 de exemplare. Materialul a staționat 522 de săptămâni în topul albumelor din UK, ocupând poziția a treia ca longevitate în acest clasament după LP-ul "Rumours", al trupei Fleetwood Mac, și "The Dark Side of the Moon", al formației Pink Floyd.

Celebra piesă "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)", premiată cu Grammy în 1994, a stârnit multă confuzie în rândul ascultătorilor, dar și foarte multe glume și meme-uri. Într-un interviu acordat pentru Yahoo în 2014, Meat Loaf reflecta la semnificația emblematicului "that" din titlu.

"Atunci când înregistram piesa, Jim (Steinman, care a compus melodia) a făcut o referire la asta. Mi-a zis: <<Oamenii nu vor ști ce înseamnă acel "that">>." Eu i-am replicat: <<Sigur că vor ști. Cum să nu știe?>>. Iar el a insistat: <<Nu vor ști>>.

Artistul a clarificat în interviu și ce înseamnă acel "that":