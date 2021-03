Myles Kennedy cochetează cu rock-ul progresiv pe noua piesă "The Ides of March"

Myles Kennedy a surprins pe toată lumea lansând o piesă experimentală cu influenţe de rock progresiv şi cu o durată mare, de aproape 8 minute. Se numeşte "The Ides of March", de altfel şi titlul viitorului său album. Acesta este al doilea album solo al artistului, iar dacă e definit de această piesă suntem tare curioşi să îl ascultăm.

Myles Kennedy a lansat în februarie 2021 piesa "In Stride", primul single de pe noul album, cu un sound mai heavy decât ne obişnuise artistul. De această dată primim total altceva, iar "The Ides of March" este o poveste multistratificată, o baladă cu suişuri şi coborâşuri, cu elemente de prog rock şi o poveste desfăşurată pe pacursul a 7 minute şi 58 de secunde. Albumul cu acelaşi titlu va sosi în luna mai a acestui an, iar Myles rămâne extrem de ocupat, lucrând şi la un nou album cu trupa lui Slash/ The Conspirators.

"Idele lui Marte" este o sărbătoare de pe vremea Romei Antice şi este asociată zilei de 15 martie. Această sărbătoare dă atât numele albumului, cât şi al acestui single şi era o zi când toate datoriile erau returnate. Avea însemnătate religioasă, reprezentând începutul sezonului fertil şi a fost ziua în care Iulius Cezar a fost asasinat. Piesa începe cu un aer melancolic, cu o chitară acustică, dar percuţia devine tot mai nervoasă, până începe barajul de solo-uri, care apare şi dispare pe parcursul acestui track eclectic.

Myles îşi descrie astfel opera:

Scrisă rapid într-o noapte după câteva pahare, piesa este o încercare de a însuma tot ceea ce noi am simţit de la începutul pandemiei. Eram plictisiţi, frustraţi, pe medicamente unii dintre noi pentru a evita să o luăm razna. Ce îmi place la naraţiune e că împinge în faţă ideea că dacă totul se duce de râpă, cel puţin poţi să faci asta ca o sărbătoare.

Noul disc va sosi pe 14 mai prin Napalm Records, iar precomenzile pot fi realizate aici. Muzicianul este cunoscut ca solistul trupelor Alter Bridge şi Slash and the Conspirators, iar el a folosit perioada de lockdown pentru a îşi finaliza al doilea album solo din carieră. Cu toate turneele şi concertele anulate, Myles a găsit idei pentru piese noi. Acest LP a fost produs de către colaboratorul de mulţi ani al solistului, Michael "Elvis" Baskette.