Slash va lansa un nou album cu Myles Kennedy + The Conspirators în 2021

Colaborarea dintre Slash şi Myles Kennedy and the Conspirators continuă cu succes, iar artiştii au anunţat un nou album. Acesta va sosi în 2021, chiar dacă Slash s-a alăturat din nou trupei Guns N' Roses în ultimul an. Ce detalii avem despre LP aflaţi în articol.

Vestea despre un nou album Slash + Myles Kennedy and the Conspirators a sosit chiar de la basistul grupului, Todd Kerns. Acesta a postat pe Instagram un mesaj, în care confirmă că vom vedea multă muzică nouă în 2021, inclusiv un album solo de la Myles. A apărut şi o promisiune de show-uri live, "de îndată ce se va putea". Deocamdată albumul viitor este cunoscut ca "SMKC4" şi va veni relativ rapid după materialul discografic din 2018, "Living the Dream". De pe acel album am avut single-uri populare precum "Driving Rain" şi "Mind Your Manners".

Slash a fost plecat alături de trupa Myles Kennedy and the Conspirators în turneul de promovare a lui "Living the Dream", dar este în continuare în componenţa oficială Guns 'N Roses. 2020 a adus o schimbare de ritm, cu turnee şi concerte anulate pentru toţi artiştii, iar în această pauză a lovit şi inspiraţia. Nu de alta, dar Slash ar fi început deja să înregistreze şi alături de GNR un nou LP. Ultimul album Slash/Myles Kennedy a sosit prin casa de discuri a chitaristului Guns, Snakepit Records, în parteneriat cu Roadrunner Records.

A fost al patrulea album solo al lui Slash, dacă îl putem numi aşa şi al treilea în formula Conspirators. Din acel grup mai fac parte basistul Kerns, Myles Kennedy la voce, Brent Fitz la tobe şi chitaristul şi backing vocal Frank Sidoris. În noiembrie 2019 legendarul chitarist a declarat că doar în turneu poate trupa să compună şi să lucreze la muzică nouă. Între soundcheck-uri artiştii pun la cale sesiuni de jamming şi din ele apar piesele noi.

Alttfel muzicienii au propriile proiecte şi nu prea găsesc timp să se reunească. Lucrurile se complică atunci când luăm în calcul faptul că Myles şi Slash nu locuiesc în oraşe deloc apropiate. Myles e în Washington, iar Slash în Los Angeles, în vreme ce colegii vin din Las Vegas.

Trupa a cântat şi în România în 2015, la Arenele Romane din Bucureşti.