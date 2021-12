Rockstadt Extreme Fest 2022 are loc în august; Ce trupe au fost confirmate

Rockstadt Extreme Fest 2022 va avea loc în perioada 3 - 7 august. După succesul ediției din 2019, Rockstadt Extreme Fest anunță un lineup special pentru ediția din 2022. Printre trupele pe care le puteți vedea pe cele două scene se numără Lamb Of God, Behemoth, Bullet For My Valentine, Heaven Shall Burn, Philip H. Anselmo And The Illegals (Performing A Vulgar Display Of Pantera), Carcass, Kataklysm, Overkill, Rotting Christ, Rise Of The Northstar, The Black Dahlia Murder și mulți alții.

Bullet for My Valentine a susținut ultimul concert în România în 2019. Trupa are o bază solidă de fani, crescând de la un disc la altul. Dacă primul album debuta pe locul 128 în Billboard 200, următorul, "Scream Aim Fire” a urcat direct pe locul 4, iar cel de-al treilea material, "Fever", a ajuns pe locul 3.

Bullet for My Valentine are în palmares și numeroase premii de la Metal Hammer si Kerrang!, printre care pentru "Cea mai bună formație britanică" (2006, 2010), "Cel mai bun newcomer din Marea Britanie" (2005), "Best Live Band" (2010) și multe altele. Formații precum Metallica, Slayer și Iron Maiden și-au pus amprenta asupra stilului abordat de trupă, stil ce a evoluat de la un material discografic la altul.

În momentul de față, Bullet for My Valentine îi are în componență pe: Matthew "Matt" Tuck - voce/chitară, Michael "Padge" Paget - chitară/backing vocals, Jamie Mathias - bas/voce, Jason Bowld - tobe.

Festivalul se va desfășura pe parcursul a 5 zile și Rockstadt Extreme Fest pune la vânzare, pentru început, un număr de 5000 de abonamente pentru a maximiza șansele ca festivalul să poată avea loc având ca reper restricțiile de până acum. Dacă situația pandemică va permite, organizatorii vor suplimenta numărul de abonamente și vor pune în vânzare și bilete pe zile.

Prețuri abonamente la Rockstadt Extreme Fest 2022

Abonamentele se pot achiziționa online. Este deschisă la vânzare si o nouă categorie de preț, 250 lei, pentru copii între 10 și 16 ani. La momentul intrării la festival se va verifica vârsta, iar accesul va fi permis numai dacă copiii au împlinit 16 ani și dacă sunt însoțiți de cel puțin un părinte sau tutore legal deținator de bilet valabil.

Accesul copiilor cu vârsta până în 10 ani este gratuit dacă sunt însoțiți de cel puțin un părinte sau tutore legal deținător de bilet valabil.