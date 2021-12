"Emily in Paris" sezonul 2 este disponibil acum pe Netflix

Emily este jucată de Lily Collins, fiica lui Phil Collins, pe care am mai văzut-o şi în producţia Netflix "To The Bone", cu Keanu Reeves în rol secundar. De această dată Lily este o tânără cu ochii mari, naivă şi plină de speranţă care lucrează în advertising şi se mută cu jobul din SUA în Franţa, Paris. Este un caz clasic de ciocnire a culturilor, de americancă şocată de tot ce se întâmplă în Europa, dar la cel mai puritan şi cuminte mod posibil.

Serialul "Emily in Paris" este o combinaţie de "Gossip Girl" (cu mai puţine răutăţi şi bârfe) cu "Sex and The City", cu mai puţine partide de amor ratate sau ciudate. Rolul lui Emily la firma sa de advertising este să aducă un twist american campaniilor cu iz european, franţuzesc. Ţinutele ce apar aici sunt deja virale şi analizate de toate publicaţiile şi blogurile de modă, iar husa în formă de cameră foto a lui Emily e deja sold out pe toate site-urile.

Nu mai vorbim de aspectul culinar, mai ales că protagonista se iubeşte cu un chef, care găteşte cu un calm, pasiune şi precizie fantastice. Dincolo de pasiunea pentru unt, brânză, crepes, în sezonul 2 se găteşte cu mult... praz. Avem dueluri între creatori de modă, un triunghi amoros şi o Mindy Chen care tot încearcă să se afirme în lumea muzicii. Cel pe care a pus ochii Emily este Gabriel, iubitul amicei sale fotomodel, Camille.

Poate cel mai interesant personaj este Sylvie, şefa lui Emily şi creierul agenţiei Savoir din Paris. E clasica femeie de vârstă mijlocie din Europa, cu o condiţie financiară excelentă, blazată, politically incorrect, fumătoare înrăită şi cu ţinute elegante, dar discrete.

Şi pentru că suntem un site de muzică, iar şi piesele care se aud în serial:

Episodul 1:

BEACH BREAK (SOFI TUKKER REMIX) de Julietta

SPRINGFIELD 61 de L’Epée

PARIS LA NUIT de Paul Reeves

MARCHE NOCTURNE de Corine

VA VA VOOM TO THE MOON de Fans of Jimmy Century

DYNAMITE de BTS (cover de Ashley Park)

SANS LENDEMAIN de La Riviera

AIMANTS de MonteRosso

Episodul 2:

MEZCALIGHT de DOPAMOON

DÉSUNIS DE L’UNIVERS de Victorine

DOULIOU-DOULIOU SAINT-TROPEZ de Raymond Lefèvre

ADVENTURES de Futuro Pelo

LA FLEMME de Nell Widmer

JUST ONE DANCE de PLÜM

LOUDER THAN WORDS de Al Wilkinson

VA VOIR AILLEURS de Eliott Jane

I’M YOUR UNICORN de Devin Hoffman & Holiday Rogers

FREEDOM de Elle Valenci

Episodul 3:

DREAMS de L’Epée

TOUT (SINON RIEN) de Juniore

UN JOUR OU L’AUTRE de Juniore feat. Anna Le Clézio

RED CARPET SAND de NAYAD

TES YEUX de Les Terribles

ON THE BEACH de Darwin

Episodul 4:

SHUT UP (WHEN YOU TALK TO ME) de Loui Sixteen

THROW BACK de Meaghan Smith

FLEUR DE SEL de Elle & Lui

MAGNETIC WOMAN de Eerie Wanda

BALLAD DU PARIS (from Midnight in Paris) de Francois Parisi

MARCIA BAILA de Les Rita Mitsouko

REBECCA de Des Roses

SOUNDS FAMILIAR de Owlle

ALL de MYSELF originally de Eric Carmen (cover de Ashley Park)

FILS D’OR de Burning Peacocks

Mai multe piese găsiţi aici.