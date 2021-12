Urmărește primele imagini din noul film Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" - VIDEO

Cum filmele Marvel au demonstrat de-a lungul timpului că sunt interconectate, era de așteptat ca și peliculele ce urmează să fie lansate să aibă o oarecare legătură cu evenimente deja cunoscute. Astfel, teaserul "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" a putut fi vizionat pentru prima dată la sfârșitul filmului "Spider-Man: No Way Home" (end credits). Mai mult, noua peliculă cu Doctor Strange pare să aibă loc imediat după evenimentele din recentul Spider-Man.

Următoarea aventură din Universul Cinematic Marvel îl are în prim plan pe Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) care, împotriva sfatului lui Wong (Benedict Wong), a produs o vrajă periculoasă. Deși a salvat momentan situația, vraja pare să fi avut totuși un efect catastrofal asupra multiversului.

În timp ce încearcă să-și repare propriile greșeli, Strange cere ajutorul unui alt vrăjitor puternic: Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), proaspăt devenită Scarlet Witch în timpul miniseriei "WandaVision". Cei doi vor forma o echipă încercând să oprească monștrii și răufăcătorii din multivers care vin în lumea noastră. Fanii pot observa apariția unui monstru cu tentacule și un ochi uriaș, inspirat de personajele Shuma-Gorath și Gargantos. După evenimentele din "No Way Home", "Loki" și "WandaVision", integritatea structurală a multiversului a fost afectată, acesta putând fi motivul pentru care o diabolică versiune alternativă a Doctorului Strange apare la sfârșitul trailerului.

Pe lângă cei trei actori menționați anterior, distribuția "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" îi mai include pe Rachel McAdams ca Dr. Christine Palmer și Chiwetel Ejiofor ca Karl Mordo. Xochitl Gomez va debuta în rolul tânărului erou America Chavez. Sam Raimi a preluat locul regizorului original "Doctor Strange" - Scott Derrickson - care a renunțat la film din cauza diferențelor creative. Raimi este deja cunoscut în lumea supereroilor pentru că a regizat trilogia "Spider-Man" cu Tobey Maguire în rolul principal. Scenariul este scris de Michael Waldron și Jade Halley Bartlett, cunoscuți pentru seria "Loki".

VIDEO: Teaser "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"