Delia a cântat un mashup cover pentru "România Are Sânge De Rocker" - VIDEO

Spectacolul vocilor a continuat pe 5 noiembrie la X Factor. Ediția a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2021:

Anul acesta, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Ce concurenți au urcat pe scena X Factor 2021:

Bryana Holingher

Bryana are 14 ani și vine din Craiova. Concurenta a declarat că a început să cânte de la vârsta de 8 ani și a venit la X Factor să își demonstreze talentul. Bryana a venit încrezătoare pe scenă și a interpretat piesa "Runnin". Jurații au fost încântați de momentul adolescentei.

Bryana Holingher a primit 4 DA și merge direct în Bootcamp.

Jane Meriam & Giovanni Roberto Basile

Jane și Giovanni vin din Italia - Calabria, respectiv Milano. Cei doi cântăreți, care formează un duo ocazional, au ales să interpreteze piesa "Read All About It". Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile au primit 3 DA de la jurații X Factor și sunt pe lista scurtă a Deliei.

"A fost frumos, a fost minunat. Vreau să rămâneți. Nu pleacă nimeni acasă", a declarat Delia.

Gilbert Costache

Înainte de a începe să cânte, Gilbert a povestit puțin despre viața sa. Concurentul a declarat că a locuit mai mulți ani în Spania, unde a învățat flamenco alături de comunitatea de rromi de acolo. Pe scena de la X Factor, Gilbert a vrut să păstreze din "moștenirea" dobândită în Spania și a cântat piesa "Solamente Tu".

Emoția transmisă, vocea și chitara au ajuns la sufletele juraților, astfel că Gilbert se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

"Mi s-a părut superb ce ai creat", a spus Delia.

Abeba Suardi

Abeba are 19 ani și vine din Italia. Este pasionată de muzică, pian și dans. La X Factor, concurenta a ales să îi cucerească pe jurați mai ales prin emoție. A interpretat piesa "Clown" (Emeli Sande). Vocea angelică și atmosfera caldă pe care a transmis-o i-au adus concurentei 3 DA.

"Ai cântat strălucitor, clar, frumos, angelic ca o fată tânără, frumoasă, superbă pe care o așteptai la X Factor", a comentat Delia.

Doina Spătaru

Doina este familiară cu scena. Concurenta a mai participat la X Factor, apoi a făcut parte din trupa lui Ștefan Bănică. Într-o perioadă în care aparițiile scenice au devenit din ce în mai rare, participarea la emisiune a fost ca o gură de aer proaspăt pentru Doina.

Concurenta a cântat piesa "When We Were Young". Mai mult, a interpretat și la saxofon câteva porțiuni. Doina Spătaru a primit 3 DA din partea juraților și se află pe lista scurtă a Loredanei și a Deliei.

Daniel Mititelu

Daniel vine din Medgidia și este instructor de canto. Concurentul a venit la X Factor să aducă veselie și bună dispoziție cu muzica populară. Îmbrăcat într-o ie specială, pe care a purtat-o și în ziua nunții, Daniel a cântat "Huțulca", o melodie din zona Moldovei. Interpretarea concurentului a animat publicul și juriul.

Daniel este pe lista de așteptare cu 3 DA, primiți de la Loredana, Delia și Ștefan.

Davide Cascini

Davide este originar din Italia și a venit la X Factor să cucerească cu vocea și prezența sa. Concurentul este student în anul I la sport. Printre marile lui pasiuni sunt body-buildingul, înotul, fotbalul și, bineînțeles, muzica.

Davide a interpretat piesa "Moriro da Re" a celor de la Maneskin. Momentul plin de energie al concurentului i-a cucerit pe jurați care i-au acordat patru răspunsuri afirmative.

Ovidiu Iancău

Ovidiu are 25 de ani și a declarat că a fost înscris la emisiune de mama și soția sa. Surpriza celor două l-a bucurat pe concurent care a urcat pe scenă plin de energie și încredere. A ales să interpreteze o piesă rap și a creat un adevărat show la X Factor. Ovidiu se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

Mihai Turbatu

Mihai a i-a ridicat de pe scaune pe jurații X Factor cu interpretarea sa energică. La început emoționat, Mihai s-a transformat într-un adevărat showman. A cântat piesa "Superstition" și a primit 4 DA. Mihai merge direct în Bootcamp, în echipa lui Ștefan Bănică.