Pet Shop Boys concertează la București în 2022, "The Greatest Hits Live" se aud la Arenele Romane

Pe 4 iulie 2022, grupul Pet Shop Boys se întoarce la București pentru un nou concert, la 15 ani de la ultimul show în țara noastră. Prilejuit de turneul mondial "The Greatest Hits Live", concertul de la Arenele Romane va avea un setlist pe măsură, urmând să includă cele mai cunoscute piese din repertoriul formației. Evenimentul va respecta normele în vigoare la momentul desfășurării acestuia.

Pet Shop Boys este unul dintre cele mai de succes duo-uri din istoria muzicală a Marii Britanii. Adeptă a sonorităților electronice, trupa s-a format în Londra, în 1981, când Neil Tennant (voce, sintetizatoare și chitară) și Chris Lowe (clape, uneori și voce) s-au întâlnit într-un magazin de electronice. Din 1986 încoace, trupa a avut 39 piese în Top 30, 22 de piese în Top 10 din Marea Britanie și piese Number One: "West End Girls", "It's a Sin", "Always on My Mind" si "Heart". Grupul a vândut, de asemenea, peste 50 de milioane de discuri.

În cadrul show-urilor din ultimii 30 de ani, Pet Shop Boys a creat un stil foarte influent numit "pop musical teatre". The Independent a scris despre cel mai recent turneu al trupei: "Cariera lor a arătat că muzica pop și arta de calitate pot coexista și pot, în același timp, să atingă forme muzicale superioare" iar Daily Telegraph au adăugat faptul că: "show-ul lor live combină cultura de calitate, clubbingul, teatrul și cinematografia, dar și satira politică, alături de un show extraordinar de lasere", The Times catalogând show-ul trupei ca fiind spectacolul anului si acordându-i 5 stele.

Prețuri bilete la concertul Pet Shop Boys din 2022:

Biletele se pun în vânzare joi, 21 octombrie, la ora 12:00, iar primele 200 de bilete din fiecare categorie au prețuri Earlybird.

Prețurile variază între 179 lei (Earlybird/ Acces General) și 339 lei (Earlybird/ VIP - cu loc în tribună). La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 12 lei. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.