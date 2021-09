Citește rezumatul celei de-a treia runde de audiții de la X Factor 2021 - VIDEO

A doua seară de X Factor a debutat cu un moment dedicat regretatului Adi Bărar. Trupa Cargo a urcat pe scenă și a emoționat audiența cu o piesă dedicată muzicianului care s-a stins din viață în luna martie a acestui an.

Emisiunea a continuat cu participanți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă. Cei patru antrenori au ciulit urechile și au cooptat în echipele lor concurenți care pot câștiga marele premiu.

Despre echipele X Factor 2021:

Anul acesta, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a doua seară de X Factor 2021

Rebeca Drăgan

Rebeca a venit din Constanța să cucerească jurații de la X Factor. Tânăra de 18 ani a declarat că muzica este totul pentru ea. A început să ia lecții de canto la vârsta de 12 ani, a urmat o școală muzicală și e pregătită să urce pe cele mai mari scene muzicale.

Rebeca a cântat piesa "I don’t wanna to be you anymore" a lui Billie Eilish și se află pe lista de așteptare cu 3 DA. Florin Ristei nu a fost convins de interpretarea concurentei, însă a văzut potențial în vocea ei.

Hania

Hania este originar din Roma și a impresionat cu look-ul excentric și vocea spectaculoasă. Concurentul a mărturisit că este pasionat de muzica rock, dragoste insuflată de tatăl său. Aplecarea pentru acest gen muzical s-a văzut și la X Factor unde Hania a cântat "Come Together", varianta celor de la Aerosmith.

Jurații au fost cuceriți de moment și l-au răsplătit cu 4 DA.

"Arăți și ești ca un rockstar! Îmi place. Ai personalitate, ești diferit, ești ceea ce căutăm la X Factor. Bravo!", a declarat Delia.

Yarin Andrei Lupu

Yarin are 18 ani și este din Pitești. Este pasionat de kickboxing și muzică, pentru cea din urmă câștigând numeroase premii. Concurentul a interpretat piesa "Broken Bones" și a primit 3 DA. Ștefan Bănică nu a fost impresionat, fiind de părere că X Factor e un concurs serios, iar Yarin mai are de lucru.

Bronislava Rotaru

Bronislava a venit la X Factor tocmai din Chișinău. Are 25 de ani și s-a declarat "multifuncțională". A studiat economia, actoria, este pasionată de fizică, astrologie și numerologie, iar în prezent se ocupă de muzică și design vestimentar.

Bronislava a cântat piesa "Dance Monkey" și se află pe lista de așteptare după ce a primit 3 DA de la Delia, Loredana și Ștefan.

Radu Bădilă

Radu i-a surprins plăcut pe cei patru jurați. De profesie excavatorist, concurentul a mărturisit că iubește muzica și a venit la X Factor doar ca să vadă dacă are factorul X. Radu a ales să cânte "Tennessee Whiskey" și a primit 3 DA, fiind acum pe lista de așteptare a Loredanei.

"Eu sincer mă așteptam să-ți sapi groapa singur, dar ai cântat bine de tot. Bravo!", a spus Florin Ristei.

Claudiu Chichirău

Claudiu are 19 ani și este originar din Iași. Concurentul a moștenit talentul de la tatăl său care este interpret de muzică populară. Acesta din urmă chiar a urcat pe scenă la cererea juraților. După acest moment, lumina reflectoarelor a revenit pe Claudiu care a cântat piesa "You Are The Reason".

Timbrul special și emoția transmisă i-au făcut pe jurați să spună DA, astfel că tânărul concurent merge direct în Bootcamp, în echipa lui Ștefan Bănică.

Eva Țurcanu

Eva și-a îndeplinit visul de a cânta pe scena de la X Factor. Concurenta în vârstă de 15 ani a cântat piesa "What A Wonderful World". Prezența delicată și vocea specială a Evei i-au cucerit pe jurați. Aceștia i-au oferit 3 DA, adolescenta aflându-se pe lista de așteptare a lui Florin Ristei.

Elvis Silistra / Majii

Elvis Silistra, pe numele de scenă Majii, a creat un moment deosebit pe scena de la X Factor. Concurentul a mărturisit că nu s-a născut cu un talent extraordinar în muzică, însă a experimentat foarte mult. Este foarte pasionat, iar acest lucru se observă în felul în care compune, produce și regizează propriile videoclipuri. Elvis a interpretat o compoziție proprie și a mers mai departe cu 4 DA.

"A sunat foarte bine. Producția a sunat foarte bine", a comentat Delia.

Leyla Salman

Leyla Salman are 27 ani, este din București, dar are origini arabe. Tatăl ei este din Kuweit, iar mama este româncă. Dacă nu era deja evident, marea pasiunea a concurentei este muzica. Este vocal couch și studiază la Complete Vocal Institute din Danemarca.

Concurenta a interpretat piesa "One and Only" (Adele). Tehnica și vocea puternică i-au impresionat pe jurați. Delia, Ștefan și Florin i-au acordat votul de încredere. Loredana a dorit să mai aștepte până să spună DA, astfel că Leyla este pe lista de așteptare.

Hip Hop Ferentari

Hip Hop Ferentari înseamnă Cornel, Alex și George, trei tineri care au urcat pe scena X Factor să facă ce le place: să transmită un mesaj. Trupa a fost înființată în urmă cu opt și are la activ două mixtape-uri și un album.

"Voi vreți să vă depășiți condiția. Veniți dintr-un cartier din București care nu e tocmai cel mai wow. E mare lucru că ați ajuns aici și că sunteți o voce a acelor oameni de acolo. Felicitări pentru asta!", a spus Loredana.

Trupa se află pe lista de așteptare a Deliei, după ce au primit 3 DA din partea juraților.

Claudiu Moise

Claudiu i-a emoționat până la lacrimi pe jurații de la X Factor. Concurentul vine din Slobozia și este student la ASE. Tânărul suferă de o afecțiune de vorbire care se agravează când este foarte agitat. Cu toate acestea, Claudiu și-a găsit curajul să urce pe scenă și să interpreteze o piesă rap compusă chiar de el.

Maniera în care Claudiu s-a eliberat de orice barieră a demonstrat încă o dată că muzica poate fi un real miracol. Jurații au fost impresionați și s-au ridicat în picioare.

"Atât de tare m-a cutremurat puterea lui de a încerca să-și depășească această problemă în viață", a mărturisit Loredana.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de prima etapă a emisiunii sunt următorii: