Ed Sheeran e în discuții cu Dani Filth (Cradle of Filth) pentru o colaborare

Ed Sheeran este un artist cu gusturi muzicale variate, lucru vizibil și în muzica pe care o lansează. În piesele lui, preponderent pop, se găsesc influențe de alternativ, folk, hip hop, funk, R&B și dance, cochetând puțin și cu muzica rock. Chiar dacă nu s-a simțit în lansările de până acum, în spectrul său muzical a fost inclusă, la un moment dat, și muzica metal, artistul declarând pentru The Sun că a fost fan Cradle of Filth și Slipknot.

La scurtă vreme după, Dani Filth a share-uit acest articol pe pagina sa de Instagram, provocându-l pe Ed.

"O să cred asta când o s-o văd cu ochii mei. Prietenul meu din Suffolk ar putea face o impresie bună, până la urmă. Ce ziceți de "Dracula’s Castle on the Hill"", a scris vocalistul Cradle of Filth, făcând un apropo la o posibilă nouă versiune a piesei "Castle on the Hill".