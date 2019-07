Ed Sheeran a lansat "Blow", prima sa piesă rock, alături de Chris Stapleton și Bruno Mars - LYRIC VIDEO

Ed Sheeran este mai mult decât un artist pop. La 28 de ani, Ed mai are încă multe de demonstrat, inclusiv faptul că vocea sa poate duce cu succes o piesă rock. Așa că i-a luat alături pe Bruno Mars și Chris Stapleton și au lansat împreună single-ul "Blow", o melodie care probabil îi va surprinde și impresiona pe mulți dintre criticii săi.

Dacă se îndoia cineva de faptul că Ed Sheeran este un tânăr ambițios, își va schimba părerea după ce va asculta noul său single, "Blow". Doi artiști cu voci pop / R&B (Ed și Bruno Mars) și unul cu sound country și southern (Chris Stapleton) pot face o piesă rock foarte interesantă, cu ușoare influențe psihedelice. Menită să ne dea pe spate, așa cum spun și versurile - "let me blow your mind" -, noul single chiar reușește să impresioneze, având un sound rock foarte bine închegat pentru o colaborare a unor artiști predominant pop.

Responsabil pentru solo-ul de chitară este Bruno Mars, tot pe el având plăcerea de a-l asculta și la tobe. Compoziția melodiei este semnată de Ed, Bruno și Chris, alături de ei punându-și amprenta și Brody Brown, Greg McKee, Bard McNamee, J.T. Cure și Frank Rogers.

LYRIC VIDEO: Ed Sheeran - BLOW (with Chris Stapleton & Bruno Mars)

Single-ul "Blow" este inclus pe noul album al lui Ed Sheeran, "No. 6 collaborations". Materialul cuprinde și colaborarea cu Justin Bieber, pentru piesa "I Don't Care", precum și featuring-uri cu Cardi B, Camila Cabello, Travis Scott și Ella Mai, printre alții.

Potrivit lui Ed Sheeran, acest nou proiect, ce include 15 piese și 22 de featuring-uri, a fost inspirat de colaborările sale cu Beyonce și Andrea Bocelli.

"După ce am lucrat cu Beyoncé și Andrea Bocelli, și i-am avut pe amândoi ca invitați pe single-ul "Perfect", am început o chestie pe laptop-ul meu, "No. 6 collaborations". Și de-a lungul anului, cât am fost plecat în turneu, de fiecare dată când mă întâlneam cu cineva pe care îl admiram, am simțit că e prima dată când mi-am permis să le spun: <<Hai în studio>>. Pentru mine, acesta este un album de tip compilație, pe care am colaborat cu artiștii pe care îi apreciez", a detaliat Ed.

"No. 6 collaborations" va fi lansat pe 12 iulie. Până atunci, Ed ne mai dezvăluie o colaborare intrigantă, de această dată cu YEBBA, despre care Ed spune că este fenomenală. Piesa înregistrată împreună cu artista americană pe numele real Abbey Smith se numește "Best Part of Me" și este o baladă pop romantică, în stilul ce l-a făcut îndrăgit pe Ed Sheeran.

LYRIC VIDEO: Ed Sheeran - "Best Part Of Me" (feat. YEBBA)

Pe 3 iulie, Ed Sheeran a concertat pentru prima oară în România. Show-ul a avut loc pe Arena Națională și a fost deschis de Zara Larsson și James Bay.